En avril dernier, le journal allemand Handelsblatt s’interrogeait sur la position et la pérennité de la marque Seat face à la montée en puissance de Cupra. L’avenir de la firme espagnole, qui se posait déjà régulièrement il y a une dizaine d’années quand celle-ci perdait de l’argent, et surtout son potentiel sont de nouveau soulevés au regard des performances commerciales de Cupra et des ambitions affichées par le groupe Volkswagen. À l’occasion de la présentation de son plan produits le 7 juin 2022, à Barcelone, Wayne Griffiths, P-DG de Cupra, a annoncé son ambition de « commercialiser 500 000 voitures par an et de poursuivre l’expansion internationale de la marque sur de nouveaux marchés [comme l’Australie], ainsi que sur de nouveaux segments ». À titre de comparaison, Seat a vendu 494 000 voitures neuves dans le monde en 2021 (+ 2,1 %).



À LIRE. Groupe Volkswagen. Seat a-t-il un avenir face à Cupra ?

5 milliards d'euros de CA attendus en 2022

Lancé en 2018 par Luca de Meo et devenu une marque à part entière en 2020 avec l’arrivée du SUV Formentor, Cupra a livré 79 327 voitures en Europe en 2021, dont 54 595 unités du Formentor. Son chiffre d'affaires est passé de 430 millions d'euros en 2018 à près de 2,2 milliards d'euros en 2021, « bien au-delà de toutes les attentes », commente le constructeur dans un communiqué. En 2022, Cupra entend doubler ses ventes (à 160 000 unités), mais aussi plus que doubler son chiffre d'affaires (à 5 milliards d'euros) et son réseau de distribution mondial via ses vitrines Cupra Masters et Cupra City Garages.



À LIRE. Seat France veut ouvrir 20 Cupra Garage en 2022

Déploiement d'un réseau exclusif Cupra

En France, à fin mai 2022, les marques Seat et Cupra occupaient respectivement les 20e et 21e positions sur le marché automobile, avec un volume de 6 774 immatriculations pour la première (– 49,2 %) et 2 606 unités pour la seconde (+ 96,7 %). Au 1er janvier 2022, Cupra couvrait le territoire hexagonal avec 95 points de vente (des corners principalement), animés par 56 investisseurs. Désireuse de prendre petit à petit son indépendance vis-à-vis de Seat, la marque a entamé le développement d’un réseau de distribution exclusif. Elle prévoit notamment d’ouvrir 20 Cupra Garage en France d’ici à fin 2022. En début d’année, le président du groupement des concessionnaires Seat, Jean-Charles Verbaere, avançait que le prix moyen de vente des modèles Cupra se situait autour de 30 000 € (HT), contre une moyenne d'environ 22 000-23 000 € pour Seat.



Afin d'atteindre son ambition de 500 000 voitures vendues à compter de 2025, Cupra s’appuiera sur une gamme élargie. La dernière-née du groupe Volkswagen a levé le voile le 7 juin sur trois nouveaux modèles électrifiés, les Terramar, Tavascan et Urban Rebel, qui viendront compléter l’offre actuelle composée du SUV Formentor, de la berline compacte Leon, du SUV compact Ateca et de la voiture électrique Born.



À LIRE. Cupra Terramar (2024). Le SUV coupé électrifié est à l’approche