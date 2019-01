La décrue du diesel est une réalité qui touche en premier lieu les véhicules neufs. Avec 63,1% du marché de la seconde main qui roulait au gazole l'an dernier (statistiques élaborées sur les 11 mois 2018), les ventes de véhicules d'occasion ont elles aussi été concernées par la baisse : -1,5 point de diesels vendus par rapport à 2017, -3,5 point entre 2016 et 2018. Mais eu égard à ce qui passe sur le marché du véhicule neuf (-8,3 points entre 2017 et 2018, -13,3 points entre 2016 et 2018),Tout dépend bien sûr de la tranche d'âge des véhicules :, -8,3 point sur un an, -13,3 points par rapport à 2016. Pour ceux âgés de 1 à 2 ans, même schéma : 58,2% des ventes ont été le fait d'un diesel l'an dernier, -4,3 points par rapport à 2017 et -11,4 points par rapport à 2016.Concernant le marché des voitures âgées de 2 à 5 ans, le diesel a continué de représenter plus des deux tiers des ventes en 2018 : 68,5% des immatriculations, un chiffre en recul de 4 points sur un an et de 8,7 points sur deux ans.. La part du diesel a eu tendance à monter dans les échanges l'an dernier, même si la courbe s'est légèrement aplanie entre 2017 et 2018. Ainsi les VO de 5 à 10 ans : 76,3% du marché a témoigné d'un moteur à gazole l'an passé, +0,2 point par rapport à 2017, +0,5 point entre 2016 et 2018.Pour les voitures de plus de 10 ans, la part des ventes de diesels a aussi progressé : 62,4% des immatriculations en 2019, soit +0,3 point sur un an et +1 point par rapport à 2016.