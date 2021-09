Ford et Toyota aux Etats-Unis, Honda au Royaume-Uni, ou encore Audi, Volkswagen et Daimler en Allemagne. La pénurie mondiale de puces semi-conductrices commence à inquiéter de nombreux constructeurs automobiles, qui sont contraints de ralentir la production dans leurs usines, voire à mettre des usines au chômage partiel.

En effet, les fabricants de semi-conducteurs et leurs sous-traitants, principalement situés en Asie, n’arrivent plus à répondre à la demande mondiale émanant de nombreuses industries, puisque la pandémie de Covid-19 a boosté le télétravail et les loisirs à la maison, tandis que la production automobile a connu un rebond spectaculaire ces derniers mois. Dans ce contexte, le gouvernement allemand a contacté le gouvernement taïwanais pour tenter de résoudre le problème, qui inquiète ses constructeurs automobiles, alors qu’ils constituent un pilier de l’économie germanique.





« Une importance politico-industrielle majeure »

Ce lundi 25 janvier, le ministère allemand de l’Économie a indiqué lors d’une conférence de presse « être en contact avec le ministère taïwanais de l’Économie » à ce sujet. Selon la presse d’outre-Rhin, le ministre Peter Altmaier a écrit à son homologue taïwanais pour tenter de trouver une solution au problème d’approvisionnement avec l’un des principaux fabricants de puces, le groupe Taïwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Dans cette lettre, il assure que trouver une solution à cette pénurie est « d’une importance politico-industrielle majeure » et qu’elle risque de mettre en danger la reprise économique de l’Allemagne, qui a fortement soutenu son industrie automobile ces derniers mois. De son côté, Volkswagen a indiqué vouloir « minimiser l’impact du goulot d’étranglement », tout en envisageant de demander un dédommagement à ses fournisseurs.