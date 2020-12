Juillet 2019 aura été l’un des mois les plus chauds. En revanche, le mercure n’est pas assez monté pour le marché français des voitures particulières neuves, avec une baisse retenue de 1,8% à 172 228 immatriculations.

Malgré une chute de 1,5%, les groupes français ont néanmoins gardé leur leadership avec une part de marché de 53,66%, soit 92 410 unités vendues. Et pendant ce mois, une marque a particulièrement brillé. Il s’agit de Citroën qui a nettement progressé de 12,8%, portant son volume de ventes à 19 823 unités vendues (vs 17 578 en juillet 2018). Sa part de marché a également fait des étincelles en augmentant de 1,5 point pour atteindre 11,51%. A noter qu’au cumul de janvier à juillet 2019, la marque aux chevrons a enregistré 146 926 immatriculations (+11,6%) et une part à 10,98%. Une bien belle manière de fêter son centenaire.

« Cette part de marché en VP est l’un de nos meilleurs scores jamais atteints et cela prouve que nous déroulons notre feuille de route car, si le marché a quelques à-coups, nous tenons notre ligne directrice. Nous reprenons la troisième place sur le marché des particuliers et gagnons 2 et 5 points sur les ventes à sociétés et chez les leasers. C’est vraiment sur les bons canaux, les canaux sains, que tout s’est joué, soit 47% de ventes à particuliers et 26,5% en BtoB et nous en sommes ravis », a souligné Amaury de Bourmont, le directeur commerce France de Citroën.

Et d’ajouter : « Nous sommes d’autant plus très satisfaits car c’est la gamme entière qui nous porte et non quelques modèles. Par exemple, le C5 Aircross (1,8% de PDM) et le C3 Aircross (2,3% de PDM) ont réussi à s’emparer des premières places sur leurs segments respectifs, C et B, en juillet, quand la C3 (3,35%) a résisté face à ses nouvelles concurrentes directes. Quant au Berlingo et à la C1, le premier est en tête sur son segment et le second modèle a accéléré ses ventes en fin de mois en lien avec la révision de la prime à la conversion du 1er août. Aussi, le C4 Cactus est en recul mais garde encore un excellent niveau. »

Le dirigeant a bien stipulé que la part de marché, qui a atteint 11,5% en juillet, n’était qu’un premier encouragement et qu’il voulait évidement l’améliorer : « nous sommes confiants pour le mois d’août et le reste de l’année 2019 avec un challenge particulier : aller chercher tout le potentiel chez la C3, le C3 Aircross et de progresser encore avec le C5 Aircross. Rien n’est joué d’autant que les prises de commandes sont en croissance à deux chiffres à fin juillet 2019 », a conclut Amaury de Bourmont.



