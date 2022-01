Pas de plan général anticoncurrentiel

Dans un communiqué envoyé le 9 mai 2019, l’Autorité de la concurrence rapporte qu’elle a rejeté la plainte déposée par les garages Richard Drevet, Guillotin et Littoral Automobile qui visait Hyundai. Ces sociétés avaient saisi l’autorité administrative par une lettre, enregistrée le 19 octobre 2017, dans laquelle ils reprochaient au constructeur coréen «, entraînant leur sortie du réseau ou ne leur permettant pas de l'intégrer. Ils dénonçaient aussi une politique générale d'exclusion des réparateurs qui ne seraient pas dans le même temps distributeurs des véhicules de la marque ».« Aux termes de l'analyse de la saisine et des vérifications auxquelles il a été procédé, il apparaît que les critères instaurés par Hyundai pour intégrer son réseau de réparateurs agréés sont conformes aux exigences et recommandations découlant du droit européen, énonce l’Autorité de la concurrence. En particulier, ces critères sont exclusivement qualitatifs (qualification professionnelle du revendeur, du personnel, des installations…), sans qu'aucun élément ne permette de démontrer que Hyundai aurait cherché à ajouter des critères de sélection quantitatifs. Les éléments présentés montrent que Hyundai ne met pas en œuvre une forme de numerus clausus géographique (ou zonage) de ses réparateurs agréés. La marque ne poursuit pas une politique générale d'éviction des réparateurs qui ne seraient pas, en même temps, concessionnaires de sa marque ».L’autorité administrative indique par ailleurs que « les refus d'agrément et résiliations dénoncées par les saisissantes répondaient à des motivations qui, si elles n'ont pas été communiquées aux garagistes intéressés, se sont avérées objectives ». Enfin, elle juge que les saisissantes « n'ont pas apporté d'éléments permettant de démontrer qu'au-delà de ces refus d'agrément et résiliations, le constructeur poursuivrait un plan général anticoncurrentiel ».