L’exercice 2019 marque une étape charnière pour la société fondée en 2015 par Louis-Gabriel de Causans, Guillaume-Henri Blanchet et Alexandre Hudavert. Rebaptisée CapCar (ex-Kyump) en octobre dernier et renforcée avec l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs à des postes clés, la start-up qui se positionne comme un intermédiaire de confiance entre les particuliers sur le marché de la voiture d’occasion annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès du fonds d’investissement Breega, qui finance qui finance des start-up européennes high tech. Une première levée de fonds de 2,4M€ avait été réalisée en novembre 2017 auprès de Breega Capital, Kima Ventures, 123 IM et de deux business angels.

Renforcement en France en 2020, ensuite l’Europe

Opérationnelle dans six régions hexagonales, CapCar annonce sa volonté de renforcer ses équipes et de poursuivre son expansion territoriale, avant de s’attaquer aux marchés étrangers. « Cette levée nous permettra d’étoffer nos équipes et de continuer à améliorer notre expérience client en assurant le juste équilibre entre service digital et contact humain, prévoit Louis-Gabriel de Causans, CEO de CapCar. Nous allons également pouvoir nous implanter dans de nouvelles régions afin d’apporter notre service à des clients qui n’y ont pas encore accès. Notre objectif est de s’implanter sur toute la France courant 2020 afin de pouvoir nous attaquer au marché européen en fin d’année prochaine ».

CapCar génère 200 ventes d’occasions par mois

La start-up CapCar, qui se compose de 50 employés, revendique un volume de 200 véhicules vendus par mois, dans un délai moyen de 3 semaines. La société perçoit une commission de 5-6% sur chaque transaction.