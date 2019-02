Quatre ans après sa création et quelques épisodes mouvementés, Heetch ouvre les portes d’un café, sobrement baptisé « Heetch Café ». Il s’agit d’un lieu physique situé dans le 10ème arrondissement de Paris, au numéro 20 de la rue Lucien Sampaix, qui doit permettre aux chauffeurs de venir boire un café et faire une pause entre deux courses. Les consommations sont offertes à tous les chauffeurs qui exploitent l’application Heetch.Par ailleurs, le lieu sera aussi l’occasion d’organiser des fêtes pour les clients utilisateurs de l’application. Une façon de créer un effet de communauté, qui peut devenir un précieux levier de communication et de marketing à l’avenir, via le relais des réseaux sociaux. Enfin, le « Heetch Café » peut aussi faire office de guichet d’inscription pour des candidats chauffeurs et de lieu d’échanges pour résoudre des problèmes.