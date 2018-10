« En proposant notre savoir-faire technologique et opérationnel, nous permettons aux entreprises souhaitant gagner la course de la mobilité de proposer à leurs clients une expérience utilisateur simple et fluide grâce à une seule plateforme ergonomique, intuitive et 0 papier », déclare Ahmed Mhiri, président de TravelCar. Six ans après sa création, le spécialiste de l’autopartage propose désormais aux entreprises, soit concessionnaires, réparateurs, loueurs ou gestionnaires de flotte, de se lancer dans l'activité de location de voiture ou de se perfectionner. Pour cela, TravelCar leur ouvre sa dernière plateforme, Travelcar Mobility, en mode SAAS (logiciel en tant que service) entièrement dématérialisée.



Ce service permettra aux « novices de la location » de mettre rapidement des véhicules à disposition des clients ou de mieux gérer la flotte et la tarification en temps réel pour les plus expérimentés. Disponible en 30 langues, 26 devises et dans 57 pays, « la plateforme comprend des applications mobiles pour les agents, des bornes interactives reliées par visio à un service client multilingue disponible 24/7, la validation des identités automatique et des distributeurs automatiques de clés pour les voitures non connectées », selon le dirigeant. Ce dernier proposera également un accompagnement poussé avec des « mobility managers », un coaching personnalisé et autres solutions assurantielles.