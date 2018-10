Si le nombre de véhicules éligibles au bonus écologique s’est réduit comme peau de chagrin ces dernières années (seuls ceux qui émettent mois de 20 grammes de CO/km), le gouvernement est en revanche disposé à favoriser le déclenchement de la prime à la conversion. Il faut dire que celle-ci rencontre un franc succès depuis sa mise en application au 1er janvier 2018. Dans le projet de loi de finances 2019 , présenté fin septembre, le gouvernement affichait son ambition « d'accélérer la réduction des émissions de polluants atmosphériques, en augmentant en 2019 les crédits en faveur des bonus électriques et de la prime à la conversion de +47% par rapport à la loi de finances pour 2018 »., attribuée uniquement en 2018 pour l'achat d'un véhicule 100% électrique neuf (sans condition de revenus), va donc être. Les ménages non imposables pourront également bénéficierLe déclenchement de cette prime reste conditionné par la mise au rebut d'un ancien véhicule diesel (avant 2001 ou 2006 si foyer non imposable) ou à essence (avant 1997).Interrogé jeudi 18 octobre sur la chaîne Public Sénat, le ministre de l'Economie Bruno le Maire a ainsi affirmé qu'il était nécessaire de « mieux intégrer, dans la prime à la conversion, les véhicules hybrides rechargeables, dont beaucoup sont disponibles sur le marché ».Selon le gouvernement,sur l’exercice 2018 (contre 100 000 prévues initialement), alors que l’objectif au départ s’élevait à 500 000 conversions sur le quinquennat. 70 % des bénéficiaires sont des ménages non imposables et 95 % des résident en dehors de l’Île-de-France.