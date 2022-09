« Le plus dur pour nous aujourd’hui est de perdre la face devant un client, c’est-à-dire que l’on est incapable de communiquer sur les délais, les configurations, les équipements ou de parler de conditions commerciales » nous confiait en juin dernier Jean-Paul Lempereur, président du groupe de distribution éponyme. Les concessionnaires européens, qui subissent depuis plusieurs mois les retards de livraison de voitures neuves, se retrouvent en première ligne et très souvent démunis face à des clients ne saisissant pas forcément les raisons de ces allongements de délais ou encore de ces augmentations de prix. L’image des distributeurs automobiles s’en trouve dès lors mise à mal, parfois même davantage que celle des constructeurs si l’on en croit une étude réalisée au Royaume-Uni par la société Close Brothers Motor Finance, spécialisée dans le financement. Si les deux tiers des consommateurs (66 %) qui envisagent d’acquérir une nouvelle voiture admettent comprendre les difficultés rencontrées, près de la moitié du panel (48 %) considère que les retards ont un impact négatif sur sa perception des concessionnaires automobiles. Une proportion similaire (46 %) déclare que les longs délais de livraison nuisent à sa vision de certaines marques de voitures.



« Il est regrettable de constater que les retards inévitables dans la chaîne d'approvisionnement retirent une partie de la magie du processus d'achat d'une voiture. Bien que cela ne soit pas leur faute, les concessionnaires sont confrontés au plus gros des défis de la chaîne d'approvisionnement » soulève Lisa Watson, directrice des ventes chez Close Brothers Motor Finance.

Deux tiers des acheteurs ne veulent pas attendre plus de 12 mois

Six acheteurs sur dix (59 %) estiment que ces retards gâchent le plaisir que procure l'achat d'une nouvelle voiture. Par ailleurs, 45 % des sondés déclarent que les concessionnaires n'ont pas été en mesure de leur fournir des délais de livraison précis. La difficulté à délivrer des informations aux clients sur certains modèles constitue en effet une problématique relevée par de nombreux distributeurs en 2022.



Au Royaume-Uni comme en France, certains véhicules très plébiscités affichent des délais d'attente de plus de douze mois. Le sondage réalisé par CBMF révèle que la majorité des acheteurs de voitures neuves (64 %) n'est pas prête à attendre plus d'un an pour un véhicule, et plus de la moitié (54 %) préfère attendre que les problèmes de production se résorbent avant de signer un bon de commande.