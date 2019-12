Comme chaque année, dans le cadre de la Cote d’amour des constructeurs, la branche des concessionnaires VP du CNPA a pris le pouls des réseaux de distribution (27 marques) en interrogeant cette année 416 responsables de concessions. Ces derniers ont évalué leur marque via 29 critères. Si la satisfaction générale a fortement augmenté sur l’item « rapport qualité/prix » par rapport à l’enquête 2018, elle a en revanche nettement diminué sur « les offres de financement VN proposées par le constructeur » et « la politique commerciale et les aides sur VN accordées par le constructeur ».

Le groupe Volkswagen taclé sur l'après-vente

Cette année, l’ensemble des critères composant les activités « réparateur agréé » et « vente de pièces rechange » sont tous en recul. Les marques du groupe Volkswagen sont celles qui ont recueilli les notes les plus basses pour le business réparateur agréé (voir ci-dessous) tandis que l’activité pièces constitue un motif de préoccupation pour les concessionnaires Opel.

Rentabilité au top chez Suzuki, en berne chez Alfa Romeo

Toyota en avance sur l’électrification

Concernant le marketing et la publicité, le ressenti général des distributeurs est en forte amélioration par rapport à l'an passé. Par ailleurs, on notera que les constructeurs nippons restent(Mazda, Honda, Mitsubishi et Suzuki).A la question, « sur les 12 derniers mois, notez de 0 à 10 la satisfaction de la rentabilité vis-à-vis de votre constructeur », la note moyenne se situe à 4,87 cette année, avec une pointe à 7,83 chez Suzuki , et un petit 2,5 pour Alfa Romeo.A la question « que pensez-vous de la cohérence du mode de calcul des objectifs fixés par vos constructeurs ? », 45% des répondants ont indiqué « moyennement transparent », 28% « pas du tout transparent » et 27% « transparent ».Les distributeurs ont également été invités à s’exprimer sur « l’accompagnement (technique et humain) du constructeur dans l’adaptation aux évolutions technologiques en particulier celles liées à l’électrification des gammes (hybridation, PHEV, full électrique) ? ». Toyota est la marque la mieux notée (9,04), devant Kia (8,52) . Jeep (3,7) et Alfa Romeo (3,83) sont les moins bons élèves sur ce sujet.Enfin, à la question, « comment jugez-vous la capacité de votre constructeur dans l’adaptation à l’évolution règlementaire (norme WLTP) ? », Toyota hérite encore de la meilleure note (9,04), devant mini (8,42), tandis que Audi (2,63) et Jeep (3) ferment la marche.Suzuki : 8,1Kia : 7,91Volvo : 7,68Alfa Romeo : 4,72Jeep : 4,52Audi : 4,36Suzuki : 8,19Toyota : 7,01Volvo : 6,95Seat : 4,03Volkswagen : 3,93Audi : 3,64Suzuki : 7,1Toyota : 6,42Mercedes-Benz : 6,28Audi : 3,79Jeep : 3,73Opel : 3,48Renault : 6,52Smart : 6Mercedes-Benz : 5,88Honda : 2,09Mitsubishi : 1,96Suzuki : 1,96Volvo : 7,93Kia : 7,78Toyota : 7,55Smart : 5,11Peugeot : 4,97Citroën : 4,94Toyota : 7,25Suzuki : 7,08Kia : 6,79Mitsubishi : 4,15Honda : 3,94Alfa Romeo : 3,71