Les produits étendus au segment B

Les indiscrétions et autres rumeurs qui circulaient depuis quelques jours étaient donc fondées. Modèle emblématique du groupe Daimler, la petite Smart fortwo ne sera plus produite dans l’usine française d’Hambach (Moselle) à compter de 2022. La direction de l’usine en a informé les salariés mercredi 27 mars 2019 au matin. Cas unique dans l’industrie automobile, l’usine, baptisée Smartville, ne produit que des Smart depuis 1998, date de lancement de la première génération de la smart city coupé. A l’occasion du 20anniversaire du modèle, en juin 2018,. La production de la troisième génération a débuté à Hambach en 2014 et sa déclinaison 100% électrique, EQ (coupé et cabrio), est sortie des chaînes de montage en 2017. En 2020, la gamme Smart ne sera composée exclusivement que de modèles 100 % électriques, sous l’appellation EQ.-A lire aussi Smart se lance à bras le corps dans l'électrique En mai 2018, le groupe Daimler avait annoncé un investissement de 500 millions d’euros dans l’usine de Hambach afin d’augmenter ses capacités de production de véhicules électriques en Europe. A compter de 2022,sous le nouveau label produit et technologie EQ.Avant le lancement de ces nouveaux modèles, Daimler annonce qu’il continuera à produire l’actuelle génération de véhicules Smart dans l’usine de Hambach, pour la smart EQ fortwo, et à Novo Mesto, en Slovénie, pour le modèle EQ forfour. Le groupe assure également que l'ensemble des emplois seront maintenus au sein du site de production.Après 2022, la Smart prendra donc la direction de la Chine. La marque y sera développée et exploitée dans« L’accord de la joint-venture a pour objet la fabrication d’une nouvelle génération de modèles électriques smart dans une nouvelle usine de voitures électriques construite à cet effet en Chine et dont les ventes mondiales doivent commencer en 2022 », indiquent les deux groupes dans un communiqué. Cette nouvelle génération de véhicules smart sera conçue par le département de design Mercedes-Benz Monde en coopération avec le département d'ingénierie de Geely Monde.Enfin, dans le cadre du programme de développement, les deux acteurs annoncent que le portefeuille de produits Smart « devrait également être étendu au segment B, en pleine croissance actuellement ».