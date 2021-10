« Mon Chauffeur », nouvelle initiative du partenariat entre Renault et SNCF, se décrit comme un service ayant vocation à offrir un « voyage fluide et sans rupture à ses utilisateurs ». Il utilise une plateforme de mobilité, développée par la start-up Karhoo (groupe Renault), comparant les offres de taxis, VTC ou chauffeurs indépendants, dans le but de faire remonter la meilleure proposition sur un parcours donné. Il remplace l'offre précédente iDCAB, beaucoup plus restreinte, car s’appuyant exclusivement sur la société de VTC Le Cab (filiale de Keolis, et propriété de la SNCF).

« C'est une amélioration parce que nous allons pouvoir proposer une couverture géographique beaucoup plus importante, qui ne se limitera plus aux gares parisiennes et aux grandes métropoles », a ainsi justifié Jérôme Laffon, directeur marketing de Voyages SNCF.

Le service, proposé aux voyageurs des TGV Inoui, est déjà disponible au sein de quelque 26 gares françaises. Son extension sera progressive, SNCF et Renault souhaitant couvrir une centaine de villes à travers l’Hexagone.

« L'objectif est de pouvoir accompagner nos clients du point de départ au point d'arrivée, le mieux possible, avec des solutions simples, accessibles en termes de prix et qui fonctionnent partout en France », précise Jérôme Laffon, directeur Marketing de Voyages SNCF.

A bord de TGV Inoui, les clients auront également la possibilité de réserver un chauffeur avant leur arrivée en gare, via une connexion directe sur le portail Le Wifi. Le service « Mon Chauffeur » permettra aussi aux voyageurs de 1e classe de réserver une voiture avec chauffeur avant l’arrivée du train en gare.