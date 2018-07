Entre tous ses projets digitaux entrepris depuis début 2018, le groupe Flauraud tient également à peaufiner son maillage concernant ses magasins, surtout là où il n’était pas présent, à savoir le Sud-est de la France.

Le groupe a donc jeté son dévolu sur la société A.I.D à Montpellier. Cette entreprise s’est implantée dans le département de l’Hérault il y a 40 ans en se spécialisant dans la carrosserie-peinture. Elle a ainsi forgé sa réputation dans la négociation de pièces, peinture et consommables, outillage et équipement. Son chiffre d’affaires s’élève à plus de 2 millions d’euros.



Son intégration dans le groupe se fera en deux étapes : un premier accompagnement sera nécessaire sur le plan services clients dédiés aux professionnels de l'APV avant de passer sous enseigne le 1er janvier 2019.



Selon Flauraud, "s’étendre à Montpellier, la 7e ville de France, qui affiche une progression de la population de 2% par an, est idéal pour développer son exploitation sur la partie Sud / Sud-Est de la France." L’objectif est donc de convertir cette nouvelle plateforme en véritable point de vente de proximité, offrant la même offre de pièces et services que la vingtaine d’autres magasins du groupe, pour devenir "le partenaire privilégié des pros du département."