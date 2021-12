Après l’arrivée d’opérateurs étrangers sur le marché des enchères automobiles à la fin des années 2000 (BCAuto Enchères, Autorola...), le secteur vient de connaître un nouveau tournant. Incontournable et active dans le paysage depuis 37 ans, la société VPauto , dirigée par Laurent Guignard, a en effet choisi« Dans un marché du véhicule d’occasion en constante progression, cette prise de participation au sein du premier opérateur français de ventes aux enchères va permettre d’une part à VPauto d’accélérer ses ambitions de développement au niveau européen et, d’autre part, à TCL de bénéficier de la renommée et du savoir-faire reconnu de VPauto depuis 37 ans ainsi que de son expertise dans la vente de véhicules d'occasion », exposent ainsi les deux groupes.Two Continent Logistics opère dans trois secteurs d’activité automobiles : les prestations logistiques à travers le groupe CAT , l’importation et la distribution de véhicules en Amérique latine et la fabrication de véhicules avec une usine en Uruguay.« Nous étions partenaires depuis longtemps du groupe STVA, qui a été repris par CAT l’an passé. Nous nous sommes revus, nous avons échangé et il est apparu que nous avions tous deux l’envie de travailler ensemble, raconte Laurent Guignard. La logistique constituait le seul maillon qui nous manquait et, de son côté, TCL n’avait pas d’activités dans le secteur des enchères ». VP Auto conserve la gouvernance de l’entreprise. « Naturellement, nous pensons que ce rapprochement va favoriser des projets de développement en dehors de la France », confirme Laurent Guignard, qui reste encore actif dans la société.En 2018, VPauto a commercialisé