Dévoilé le 28 mai 2020, le nouveau plan stratégique de la marque nippone, baptisé Nissan Next, vise à renouer d’ici à la fin de 2023 avec une croissance durable, une stabilité financière et la rentabilité, et ce grâce à la rationalisation des coûts et l'optimisation des activités. Dans cette optique, le constructeur a présenté le 30 septembre les contours de sa nouvelle organisation à l’échelle mondiale, qui. Les trois premières régions - le Japon et l'Asean, les Amériques et la Chine - regroupent les marchés prioritaires, sur lesquels Nissan entend concentrer ses ressources.A LIRE. Nissan priorise et rationalise sa production dans son nouveau plan Baptisé AMIEO, le quatrième pôle est une invitation au voyage et au brassage des cultures puisqu’il mélange l’Europe (avec la Russie), l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Océanie, soit des marchés très disparates, considérés comme moins prioritaires pour la marque. « La région AMEIO couvrira plus de 140 marchés, avec une population d'environ 3,8 milliards d'habitants, 45 produits Nissan en vente allant de l'emblématique Nissan Patrol à la Nissan Leaf 100% électrique », détaille le constructeur japonais.Gianluca de Ficchy, actuel président de Nissan Europe, prendra à compter du 1er octobre la présidence de cette nouvelle région. Nommé à la tête de la région Afrique-Moyen Orient (AMI) en avril dernier, Guillaume Cartier occupera en parallèle la fonction de vice-président d’AMEIO, en charge du marketing et des ventes.A LIRE. G.De Ficchy : «Nissan ne pourrait pas exister en Europe sans Renault»

La distance et la dissemblance des nombreux marchés, qui au premier abord peuvent s'apparenter à des freins, constituent au contraire une force selon Nissan. « Ce réalignement et cette réorientation nous aideront à être plus compétitifs, amélioreront la qualité et la rapidité de nos opérations et nous permettront de déployer les dernières technologies de manière plus cohérente et plus rapide auprès de nos clients, explique Gianluca de Ficchy. L'ampleur et le périmètre accrus de cette nouvelle région permettront de mieux aligner les activités sur les défis auxquels nous sommes confrontés dans l'industrie automobile ».



A partir du 1er octobre, les fonctions de fabrication, de R&D, de planification, d'administration et de finance seront gérées de manière à couvrir l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Océanie. Les équipes de vente et de marketing continueront en revanche de se concentrer sur des zones géographiques spécifiques, « afin de garantir que les produits et services Nissan restent optimisés pour les clients de tous les marchés ».



L'équipe de direction de la région AMIEO :

Gianluca de Ficchy, président

Guillaume Cartier, en charge du marketing et des ventes

Kevin Fitzpatrick, responsable de la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement

David Moss, directeur de la R&D

George Leondis, responsable de l’administration et des finances

François Bailly, directeur de la planification

Jordi Vila, vice-président de division pour les opérations de marketing et de vente, Europe

Joni Paiva, vice-président de division pour les opérations de marketing et de vente, Afrique, Moyen-Orient, Inde et Océanie

