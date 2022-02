Dans une note publiée le 17 juin 2020, le CNPA communique à ses adhérents la liste des pièces justificatives leur permettant d’être remboursés de cette taxe 36 CV , « indûment perçue sur les véhicules de démonstration ». Celle-ci pouvait atteindre la somme de 8 000 €, rappelle le syndicat. Une bonne nouvelle pour les distributeurs dans le contexte actuel, même si les volumes concernés restent confidentiels. Mais de quoi parle-t-on exactement ?La taxe 36 CV a été mise en œuvre courant mai 2018 et a notamment été. Le CNPA, qui avait rapidement contesté cet assujettissement, rappelle qu’il a obtenu gain de cause sur ce sujet auprès de l’administration fiscale en décembre 2019. Et d’expliquer : « L’article 1010 ter du cgi prévoit que cette taxe soit prélevée sur les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies du cgi. Or, ce même article 1599 sexdecies exonère les véhicules de démonstration du paiement de cette taxe ».Pour rappel, le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une refonte des taxes frappant les véhicules au 1er janvier 2021, dont l’abandon des malus touchantA LIRE. Les taxes sur les « véhicules puissants » seront abandonnées en 2021