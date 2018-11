Entre la réglementation WLTP et l'effritement du diesel, le marché automobile est perturbé en cette fin d'année 2018. Les professionnels naviguent à vue et la confusion règne chez les acheteurs. Constructeurs, distributeurs et spécialistes ont été invités à l'occasion de cette deuxième table ronde à partager leur réflexion et leurs observations sur cette problématique.Christophe Maurel, président de la Branche Concessionnaires VP du CNPALionel French Keogh, directeur général de Hyundai FranceYves Pasquier Desvignes, président de Volvo Cars FranceNicolas Rolland, responsable « Prix Produit Lancements » chez Citroën FrancePhilippe Dugardin, président du groupe DugardinBenjamin Debard, directeur commercial Debard AutomobilesAlexandrine Breton, PDG du groupe Argus