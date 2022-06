Introduit dans le plan de relance de 2020, le dispositif d’Activité partielle de longue durée (APLD) doit permettre à « une entreprise confrontée à une réduction durable de son activité de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi ». Dans un communiqué, le CNPA informe que l’accord de branche des services de l’automobile sur l’Activité partielle de longue durée est entré en vigueur le 23 novembre 2021. Le syndicat et les partenaires sociaux avaient signé un accord paritaire relatif à l’APLD le 14 octobre 2021, qui a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 22 novembre 2021, publié au Journal officiel du 23 novembre. Il entre donc en application et peut être mis en œuvre par les entreprises du secteur automobile. « Cet accord à durée déterminée et applicable jusqu’au 30 juin 2025 doit permettre d’accompagner les baisses durables d’activités des entreprises de la branche et de sécuriser les emplois et les compétences dans les entreprises », souligne le CNPA.



À LIRE. Services automobiles. Les chiffres clés emploi et formation par région

Un secteur automobile toujours sous tension

La branche des services de l’Automobile est composée de 500 000 actifs (dont 420 774 salariés), dans 150 163 entreprises « proposant des emplois de proximité, qualifiés et de haute technicité au cœur des territoires ». Cet accord intervient dans un contexte de fort ralentissement de l'activité pour nombre d'entreprises. Une chute de 30 % des immatriculations des voitures neuves est anticipée en 2021 par rapport à 2019. Dans cet accord paritaire national, il est rappelé que le stock des véhicules neufs a chuté de 26 % par rapport à septembre 2019, tandis que celui des véhicules d'occasion a baissé de – 16 %.



De plus, le délai entre la commande et la livraison a d'ores et déjà doublé en moyenne sur l'ensemble des réseaux (moyenne de +107 jours soit entre 3 et 4 mois d'augmentation du délai d'approvisionnement initial) et les véhicules ont majoritairement subi 2 à 3 augmentations générales de tarifs depuis le 1er janvier 2021. Parmi les métiers de la branche des services de l'automobile les plus touchés au cours des derniers mois sont notamment mentionnés les écoles de conduite, les loueurs de courte durée, le secteur de la distribution de carburants, du dépannage ou encore celui lié aux activités de maintenance de véhicules légers.



À LIRE. Défaillances d'entreprises. Recul dans le commerce et la réparation

Un document unilatéral

un diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et sur ses perspectives d’activité ;

un diagnostic sur la situation économique de l’établissement ou de l’entreprise et sur ses perspectives d’activité ; les activités et les salariés concernés ;

la réduction maximale de l’horaire de travail (qui ne peut être supérieure en principe à 40 % de la durée légale du travail) ;

les modalités d’indemnisation des salariés ;

les engagements en matière de maintien dans l’emploi et en matière de formation professionnelle ;

la date de début et de durée d’application de l’APLD dans l’établissement ou l’entreprise (fixée dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs) ;

les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’APLD ;

la décision, prise par l’employeur, au regard de la faculté que l’établissement ou l’entreprise a de décider, ou non, d’appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d’APLD. En cas d’efforts appliqués, la décision mentionne ces efforts.

Dès lors, les entreprises dépourvues d’accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe peuvent si elles le souhaitent recourir à l’APLD, via un document unilatéral élaboré par l’employeur dont le contenu est fixé par l’accord de branche et qui doit être adapté à la situation propre de l’entreprise. Ce document unilatéral doit ainsi impérativement comporter les éléments suivants adaptés à l’entreprise :

Enfin, il est rappelé dans l’accord que tous les salariés de la branche des services de l'automobile ont vocation à bénéficier du régime d'Activité partielle de longue durée, « quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrats en alternance), y compris les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, et quelle que soit la nature de leurs fonctions ». Le dispositif spécifique d'activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu par le Code du travail.