Allogarage dévoile tous les quatre mois un baromètre exclusif centré sur la satisfaction des automobilistes lors de leurs contacts téléphoniques avec une vingtaine de marques constructeurs, une dizaine d’enseignes de centres-autos et une autre de réseaux multimarques/carrosseries. Et d’enquête en enquête, les résultats changent du tout au tout. Pour le mois de mai 2022, le comparateur en ligne de garages avance un taux global de satisfaction téléphonique de 68 % contre 65 % en janvier, ou encore 63 % en septembre 2021. Plus de 20 % se disent « très insatisfaits », alors qu’il y a quatre mois ils étaient de plus de 23 %, et a contrario, les « très satisfaits » ont pesé 52,4 % des sondés, contre 48,2 % en janvier. Rappelons que 4 438 personnes ont été interrogées du 1er janvier au 30 avril 2022.

Le taux de satisfaction téléphonique global en mai 2022

Suzuki au top, Renault régresse, BMW dans le flop

Dans la catégorie des réseaux constructeurs, Renault a été évincé du top 3 pour être relégué à la 5e place avec un taux de satisfaction à 70 %. Et c’est Suzuki qui a remporté la course au meilleur accueil téléphonique en atteignant un barème de 74 %. Elle explose de 10 points le taux moyen de la catégorie (64 %). La marque était 8e il y a quatre mois (60 %). Autre surprise, le constructeur BMW s’est classé en bas de tableau, tombant dans le rouge à 47 %.

Point S a aussi ravi la première marche du podium à son concurrent Midas, qui tombe au 7e rang en mai, avec respectivement un taux de satisfaction téléphonique de 88 % (vs 49 %) et de 61 % (vs 76 %). Avec ce taux, l’enseigne Point S remporte les honneurs, toutes catégories confondues. Les clients ont nettement boudé les centres-autos de E.Leclerc Auto suite à leurs appels (46 %). Concernant les réseaux multimarques et de carrosserie, la clientèle a récompensé Club Auto Conseil, grandement satisfaite des échanges au téléphone (84 %), tandis que le réseau AD du groupe Autodistribution n’a pas convaincu, lequel s’est pourvu d’un taux de « seulement » 63 %. Rappelons que Autoprimo récoltait les honneurs quatre mois plus tôt, et que l’enseigne s’est installée en 2e position et ce même si elle a gagné un point.



Et à votre avis, qui est la meilleure région en termes de satisfaction téléphonique ? Le Poitou-Charentes, qui a atteint un taux de 80 %, contre une Auvergne qui dépasse à peine 60 %. Les Poitevins ont amélioré de 11 points leur stratégie d'accueil client au téléphone.