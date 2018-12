Pour fêter dignement sa réélection à la tête de l'ACEA, le président du directoire de PSA Carlos Tavares a repris la parole sur un de ses sujets favoris : les futures normes d'émissions de CO2 : "La feuille de route pour une mobilité sans émissions de carbone est devenue un sujet très sensible pour nos démocraties européennes, car les citoyens commencent à en ressentir l'impact sur leur vie quotidienne" a fait savoir le Portugais dans un communiqué.Le président de l'ACEA a choisi de reprendre la parole sur le CO2 car le Conseil de l'Europe, le Parlement européen et la Commission européenne entamaient le 10 décembre "le quatrième trilogue" visant à trouver un terrain d'entente sur les futures émissions de CO2 des véhicules neufs. Pour l'instant, selon le dernier vote effectué en séance plénière au Parlement européen, les véhicules légers devront témoigner d'une réduction de 40% de leurs émissions en 2030 par rapport au niveau de 2021, tandis qu'un quota de 30% de "véhicules à émissions nulles ou faibles" devra être vendu par constructeur dès 2025, pour grimper à 40% en 2030.Autant d'objectifs qui paraissent irréalistes aux yeux de l'ACEA : "La proposition actuelle sur le CO2 va bien au-delà de ce qui est acceptable socialement et économiquement" reprend Carlos Tavares, qui pointe le fait que des voitures aussi propres deviendraient nécessairement hors de prix.