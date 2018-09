Selon l'association en effet, imposer plus de véhicules électriques sur les routes aurait "un impact profond sur l'emploi, parce que la fabrication et la maintenance d'un véhicule électrique requiert moins de travail qu'un véhicule traditionnel, en raison d'une moindre complexité mécanique et d'un nombre de pièces inférieur".L'ACEA, s'appuyant sur un rapport divulgué par le cabinet de lobbying FTI Consulting, indique qu'une électrique recèlerait "38% de pièces et composants de moins" qu'une auto à essence.L'essentiel des pièces provenant de fournisseurs qui sont des petites et moyennes entreprises, l'ACEA indique que le danger du chômage concernerait d'abord ce fragile tissu industriel. Or, "en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Suède et au Royaume-Uni, l'industrie automobile compte pour plus de 20% de l'emploi dans la manufacture" souligne l'association.Jamais à court d'arguments,, alors qu'elle sera hautement stratégique dans les années à venir. D'autre part, ces mêmes batteries consomment des terres rares, dont l'extraction n'est pas forcément un bienfait pour la nature... Le Parlement européen souhaiterait voir les émissions de CO2 des VN chuter de 30% en 2030 par rapport à 2021.. Il s'agit précisément du point du cristallise les tensions entre l'industrie automobile et les élus de Strasbourg.