Après avoir fait déménager le siège social l'activité de reconditionnement des pièces , PSA a une nouvelle idée : transférer l'atelier de reconditionnement des véhicules d'occasion des Yvelines au Nord, soit de Limay vers Hordain. La commune accueille déjà aujourd'hui l'usine de Sevelnord , où sont produits les Peugeot Expert, Citroën Jumpy, etc. Et selon la direction de PSA, la place n'y manque pas, contrairement à la situation actuelle du côté de Limay.D'après la CFTC, "des travaux ont pourtant été réalisés sur le site de Limay, mais ils n'ont jamais été à la hauteur de ce qui avait été présenté comme un site à la pointe du progrès." indique le syndicat. Qui s'inquiète déjà du "plan de départ" qui devrait intervenir, et des conséquences que celui-ci aura sur les salariés les plus âgés. La direction de PSA explique le fond de l'affaire . Tout d'abord, "le site ne va pas fermer" à Limay. Y demeureront le parc de vente des VO, un atelier de transformation des occasions VU en VP, etc. Ensuite, PSA précise vouloir développer de manière franche le business autour du VO.. Hordain jouerait un rôle éminent là-dedans, en devenant le plus grand parc VO du groupe en Europe.Si la décision est finalement retenue, Hordain devrait démarrer le reconditionnement des occasions dès la fin 2019, pour donner sa pleine mesure courant 2020.