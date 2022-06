Avec les mesures de confinement et les restrictions de déplacement mises en place pour lutter contre la pandémie de coronavirus, le trafic routier a fortement diminué en 2020 et il en va de même pour les passages en atelier de réparation automobile. Selon le baromètre d’activité réalisé par le Conseil des professions de l’automobile (CNPA), en partenariat avec Solware, auprès de 1 124 ateliers de mécanique et 515 ateliers de carrosserie, dont 80 % d’agents de marques, l'activité des ateliers de mécanique a baissé de 9 % en 2020, pièces et main d’œuvre comprises, tandis que la chute atteint les 15 % pour l’activité des ateliers de carrosserie. Selon le CNPA, ces chiffres traduisent bien « la baisse de l’accidentologie en liaison avec les restrictions de circulation et la poursuite du télétravail ».





L’activité 2020 des ateliers de mécanique*

CA pièces : 467,3 M€ (– 8,7 %)

CA main d’œuvre : 212,8 M€ (– 9,6 %)

CA total : 686,1 M€ (– 9 %)



*Baromètre d’activité CNPA-Solware, réalisé auprès d’un panel de 1 124 ateliers de mécanique



L’activité 2020 des ateliers de carrosserie*

CA pièces : 66,9 M€ (– 10,9 %)

CA main d’œuvre : 44,7 M€ (– 20,9 %)

CA total : 120,8 M€ (– 15 %)



*Baromètre d’activité CNPA-Solware, réalisé auprès d’un panel de 515 ateliers de carrosserie





