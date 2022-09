Dans un communiqué, L’Agence Automobilière annonce son introduction en Bourse sur Euronext Access le 5 novembre 2021 « par Admission Technique, c’est-à-dire sans lever de fonds par Offre au Public au Placement Privé. Euronext Access est un segment de marché qui s’adresse aux sociétés souhaitant bénéficier d’un accès simplifié à la Bourse en vue de faciliter un transfert vers le marché Euronext Growth d’Euronext, précise l’entité fondée par Christophe Winkelmuller il y a 18 ans. Les modalités d’admission et de cotation y sont moins strictes que sur les marchés dit réglementés ». Le nombre d’actions totales au 5 novembre 2021 était de 1 million. Le fondateur Christophe Winkelmuller prévoit de mettre 50 000 actions sur le marché. Le dirigeant a également décidé de réserver 5% des actions à tous les membres du réseau, chacun ayant ainsi le droit de devenir actionnaire de l’entreprise.



Champion de la relation humaine

La société met en avant sa « volonté d’aller au bout des valeurs participatives du réseau » pour expliquer cette étape majeure de son développement. « Cette démarche repose sur le partage, avec les salariés, les membres du réseau, et répond à mon souhait initial de développer un réseau collaboratif, expose Christophe Winkelmuller. À travers cette philosophie, nous espérons attirer de nouveaux franchisés, qui pourront eux-mêmes devenir actionnaires et avoir leur mot à dire dans le développement du réseau ». L'enseigne, dont la nouvelle signature de marque est “entre gens honnêtes”, se positionne comme intermédiaire entre des vendeurs de voitures d’occasion et des acheteurs. « L’Agence Automobilière doit devenir un champion de la création de l’envie en ligne autant qu’un champion de la relation humaine, la vraie, face à face », soulève l’entité, qui revendique un taux de recommandation des clients de 98,5 %.

Développement en Allemagne et en Suisse

Né à Mulhouse en 2003, le réseau qui vient de passer le cap des 100 agences implantées en France (89), en Belgique (7), en Italie (2), en Espagne (2) et au Portugal (1), va s’étendre prochainement dans deux nouveaux pays en Europe : la Suisse (Genève) et l’Allemagne. « Ces 100 agences constituent une belle étape mais pas une fin. À terme, le vrai potentiel de l’Agence Automobilière est de 500 agences en France, annonce le dirigeant. Nous avons toujours privilégié jusqu'ici un développement en douceur du réseau. Dorénavant, nous avons la recette, le savoir-faire et la capacité pour accélérer notre croissance. Nous avons enregistré un bond de 50 % de notre chiffre d'affaires en 2021. Nous nous sommes professionnalisés avec la création d'un comité de direction et un comité stratégique ». L’Agence Automobilière, qui devrait prochainement communiquer ses résultats, affichait un chiffre d'affaires de 1,1 million d'euros à fin septembre 2021, correspondant aux redevances des franchisés.