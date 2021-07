, délégué général du CNPA (Conseil national des professions de l’automobile), a la mine des grands jours, car il sait que la création de ce 19e métier, baptisé L’ Alliance des mobilités, a aussi valeur de symbole, le respectable organisme patronal prenant un coup de jeune manifeste. Une pierre lancée dans le jardin d’autres organismes, soit dit en passant. Cependant, il s’empresse de rappeler que le CNPA est légitime pour accueillir ces start-up : « Le glissement lexical de l’automobile vers la mobilité, puis vers les mobilités est constaté depuis plusieurs années et nous nous inscrivons dans cette logique de transformation, comme en témoigne le Pacte de mobilité que nous avions présenté en 2015. Ensuite, il y a eu le Moove Lab, la participation aux Assises de la mobilité, nos apports dans les travaux liés à la future LOM… Bref, c’est tout sauf un « coup » et on peut même parler de tendance de fond ». Du lexique à la sémantique il n’y a qu’un pas, franchi prestement par « L’alliance des mobilités », ce qui vaut tout de même mieux que des associations de circonstances.Ce 19e métier, qui réunit d’ores et déjà quelque 50 start-up, est présidé par, dirigeant et fondateur de Klaxit, entreprise désormais connue et reconnue dans le domaine du covoiturage domicile-travail. Il définit comme suit les fondements et les orientations de son entité : « Nous nous focalisons sur les transports quotidiens, avec une vision volontiers locale et donc adaptable aux territoires et à leurs spécificités. L’objectif est de collaborer avec les pouvoirs publics, mais aussi avec les grandes entreprises traditionnelles, ce qui n’est pas toujours évident… Notre valeur ajoutée, c’est la data et notre ambition à terme est de déployer un écosystème de Maas (Mobility as a service) ».C’est notamment dans cette géométrie de connexions qu’on mesure l’intérêt des différentes parties prenantes à faire équipe. Le CNPA gagne en représentativité, se rajeunit, préfigurant des confluences en son propre sein, et étend d’ores et déjà sa zone d’influence sur des sujets d’avenir. Les start-up trouvent un lieu de rassemblement très structuré, qui leur garantit un lobbying auprès des pouvoirs publics et des grandes entreprises du secteur, via les liens avec la PFA.Une telle association n’est pas évidente et(Mobivia et CNPA) fait un bref retour en arrière pour l’illustrer : « Si vous pensez à la Smava, vous réalisez qu’il s’agissait d’adhérents qui ont, en leur temps, disrupté l’après-vente. Ils n’étaient pas nécessairement bienvenus pour certains acteurs historiques du CNPA, c’est un euphémisme. De même, les futurs membres de la Smava hésitaient et n’avaient pas tous une image très flatteuse du CNPA, que d’aucuns jugeaient « poussiéreuse ». Mais c’est de l’histoire ancienne et la filière, trop souvent sur la défensive et attachée aux silos, doit se tourner vers l’avenir et se forcer à rester en mouvement ». Rappelons que la création de la Smava, dans une veine "enlèvement des sabines", compte parmi les coups de maître de, président du CNPA, et de Xavier Horent. A bon entendeur...Dans un premier temps, quelques projets concrets sont connus : intensifier le lobbying autour de l’autopartage en boucle, travailler sur les scenarii du futur des mobilités à un horizon 2025-2030 avec la PFA (rendez-vous est pris le 15 mai), accompagner la mise en forme puis en œuvre de la LOM, organiser des temps forts lors du salon automobile de Lyon et d’Equip Auto. D’une manière générale, les dossiers sont multiples et certains sont de grande envergure. La propriété de la data en fait clairement partie, au même titre que les interfaces entre datas de caractère public et datas « privées ». Vaste programme, surtout quand certains GAFA ou BATX ont choisi d’en faire fi… On en revient aussi à la notion de données d’intérêt général, qui engendre bon nombre d'interprétations…Conscient de cette profusion de sujets et de leur profondeur, Xavier Horent estime qu’il faut aussi apprendre en marchant, mais promet, en paraphrasant le président de la République française, « un agenda de solutions ».