Le fonds de capital-risque Alliance Ventures, créé il y a un an par l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, vient d’investir dans la société américaine Tekion. Implantée dans la Silicon Valley, cette start-up intègre les technologies machine learning, intelligence artificielle, Big data et Internet des objets au sein d’une plateforme cloud, qui permet « d’offrir aux clients une expérience numérique fluide, du site Internet jusqu’à la concession ».« Nous sommes convaincus que les constructeurs automobiles qui proposeront les services clients les plus avancés et connectés bénéficieront d’avantages concurrentiels de taille. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous investissons dans Tekion, une société qui s’appuie sur les technologies les plus abouties en matière d’expérience digitale et de solutions au service du secteur de la distribution automobile », exprime François Dossa, directeur Alliance Ventures et Open Innovation.L’investissement d’Alliance Ventures doit permettre « d’approfondir et d’accélérer les développements pour concevoir la meilleure expérience intégrée, liant équipementiers, concessionnaires et consommateurs comme jamais auparavant ».En 2018, Alliance Ventures a réalisé neuf investissements directs dans des startups basées en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Chine.