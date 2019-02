A l’exception de Jaguar avec sa marque Approved, rares sont les marques haut de gamme à avoir adopté la certification des véhicules d’occasion. Mais Lamborghini vient d’annoncer le lancement de Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned, une sorte de label VO pour les modèles de la marque vendus via le réseau de concessionnaires du constructeur. Ce dernier confirme que des contrôles seront effectués sur des voitures de seconde main Lamborghini, et par des techniciens de la marque, et que les pièces seront certifiées d’origine.

"Il s'agit d'un nouveau programme important destiné à soutenir le volume croissant de voitures Lamborghini d'occasion vendues par le réseau de concessionnaires agréés. Parallèlement à la croissance de nos volumes de production, de plus en plus de clients décident d’acheter la marque Lamborghini, modèles neufs et modèles usagés. Aujourd'hui, Lamborghini est reconnue comme une référence du secteur en termes de qualité et d'exclusivité. Selezione Lamborghini a pour objectif de rendre ces normes également disponibles pour ceux qui souhaitent faire un premier pas important dans le monde Lamborghini avec l’achat d’une Lamborghini d’occasion", souligne Federico Foschini, directeur commercial de Automobili Lamborghini.

Le programme Selezione se montre alors très stricte. Les véhicules Lamborghini certifiés devront répondre à plusieurs critères. Par exemple, ils ne devront pas dépasser plus de 70 000 km pour les super cars ou 100 000 km pour les Urus (ou 120 mois d’utilisation) et avoir fait l’objet d’un entretien régulier, entre autres des 150 points de vérification (pneus, jantes, électronique, etc). Un diagnostic complet comme des essais sur route seront également réalisés systématiquement avant la mise en vente.



Le constructeur italien rappelle que pour chaque VO certifié vendu, une garantie de minimum 12 mois pour les pièces et la main-d’œuvre sera fournie avec la possibilité de l’étendre à 24 mois. Le label Selezione Lamborghini devrait être déployé dans le monde courant 2019 en fonction des spécificités des pays.