Lamborghini signe un nouveau record de livraisons dans le monde au premier semestre 2018. Le constructeur italien a livré un total de 2 327 véhicules au cours des six premiers mois de l’année, soit 11% de croissance par rapport à l’an dernier. Lamborghini rappelle que ce dernier chiffre marque un autre record en dépassant ceux de l'année complète il y a cinq ans.

"Lamborghini continue d'être en bonne forme constante. Un nouveau record historique, pour la quatrième année consécutive, confirme la durabilité de notre stratégie de marque, de produit et commerciale. Le succès est d'autant plus remarquable que nous maîtrisons le double défi sans précédent de créer de nouveaux modèles dans notre gamme de voitures super sportives, tout en augmentant simultanément la production de notre SUV Urus ", a déclaré Stefano Domenicali, président de Lamborghini.

Alors que son marché le plus important reste les Etats-Unis, l’Europe a été la région en tête de la croissance mondiale, soit +30%. Ce sont l’Italie, le Royaume-Uni et l’Autriche qui ont tiré les ventes.



Avec un chiffre d’affaires de un milliard d’euros réalisé en 2017 (première fois), le dirigeant confirme ses ambitions positives de croissance solide et durable pour la fin d’année 2018, notamment avec son SUV Urus pour atteindre rapidement 7000 unités annuelles, et se sent prêt à « entrer dans une nouvelle dimension, sans pour autant compromettre l’exclusivité de la marque ».