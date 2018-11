Présente sur le marché de l’occasion depuis 2004, via une plateforme digitale B2B de ventes aux enchères, la société belge Carsontheweb va désormais poursuivre sa croissance sous pavillon américain. Elle vient d’être rachetée par le groupe Kar Auction Services, opérateur de ventes aux enchères implanté aux Etats-Unis, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni., auxquels viendra s’ajouter un complément d’un montant maximum de 65 millions. L’opération, qui reste soumise à l’accord des autorités réglementaires, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2019.« Cette acquisition permettra de concrétiser la stratégie internationale de Kar en venant compléter son portefeuille de places de marché de ventes aux enchères physiques et digitales. Kar a l’intention d’optimiser les services de COTW en déployant sa technologie, ses capacités d’analyses de données et ses autres services complémentaires à travers l’Europe », souligne le groupe dans un communiqué. Déjà implanté au Royaume-Uni, via sa filiale Adesa, ce dernier va ainsi consolider sa position en Europe en investissant de nouveaux marchés.En plus de la Belgique, Carsontheweb a déployé ses services. La plateforme propose aux revendeurs de ces marchés ainsi qu’à des acheteurs basés dans plus de 50 pays une offre de véhicules d’occasion en provenance des loueurs, des constructeurs, de négociants et de concessionnaires. Kar indique qu’il entend maintenir les implantations actuelles de COTW.En 2017, Kar Auction Services a assuré la vente ded’une valeur supérieure à 40 milliards de dollars. Le groupe, dont le siège social est situé dans l'Indiana, emploie environ 17 500 personnes. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 3,5 milliards de dollars l’an passé.