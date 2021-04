L’assemblée générale extraordinaire de l’Amicale européenne des concessionnaires Peugeot (AECP) s’est déroulée le 22 décembre 2020. Cette organisation, fondée en 1989, répond désormais au nom d’Association européenne des concessionnaires Peugeot. « Ce changement dans la dénomination exprime la volonté de l’AECP d’être de plus en plus reconnue comme l’acteur majeur de la défense des intérêts du réseau de distribution de la marque Peugeot en Europe », est-il ainsi expliqué. Son nouveau président a été nommé pour un mandat de trois ans (contre deux ans auparavant). Il s’agit d’André Figueiredo, actuel président de l’Apocop (Association portugaise des concessionnaires Peugeot). Ce dernier succède à Santiago Oliva Vivar, membre du réseau de la marque en Espagne.

François Mary (France, président du GCAP) ;

Federico Finelli (Italie) ;

César Marco Echavarri (Espagne) ;

Albert Schwinn (Allemagne, président du VPPD) ;

Simon Bailes (Royaume-Uni) ;

Eric Tak (Pays-Bas), élu au poste de trésorier.

Définir les lignes directrices de la distribution automobile de demain

À noter que Jean-Paul Bailly, président du conseil des sages et ancien président de l’AECP (1989 à 1996), ainsi que Thibault Lebert, secrétaire général de l’association, complètent ce comité exécutif.

L’Association européenne des concessionnaires Peugeot, qui regroupe à ce jour onze pays, œuvre en étroite relation avec le groupe PSA afin de « définir dans la mesure du possible les grandes lignes directrices de la distribution automobile pour les années à venir et d'entretenir cette relation de proximité entre le constructeur et son réseau dans un réel esprit de partenariat ».

Visibilité sur le business model du constructeur

Le prochain mandat de trois ans sera jalonné de nombreux défis : développement des ventes en ligne,renforcement des politiques liées aux émissions de CO, montée en puissance des véhicules propres…

« Les années à venir seront décisives, et le paysage de la distribution automobile tel que nous le connaissons risque de changer fortement. C’est pourquoi nous devons réaliser un travail qui soit à la fois objectif, structurant et efficace, commente André Figueiredo. Il est important d'avoir une visibilité sur le business model du constructeur pour la période 2020-2025 afin de pouvoir adapter la stratégie de distribution, qui sera fortement tournée vers le digital et les ventes en ligne. »