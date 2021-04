Le groupe automobile japonais Mitsubishi Motors Corporation a officialisé la triste nouvelle : le décès d'Osamu Masuko, P-DG de 2014 à 2016, puis de 2018 à 2019 et nommé conseiller spécial en 2020. Il est décédé une vingtaine de jours après avoir démissionné de la présidence du conseil d'administration de Mitsubishi le 7 août 2020. Selon le groupe, il souffrait d’insuffisance cardiaque. Les fonctions de patron sont depuis la fin de 2019 temporairement assurées par Takao Kato, le directeur général du groupe.



Rappelons que Carlos Ghosn avait occupé la présidence de Mitsubishi Motors après l'entrée du groupe dans le giron de l'alliance Renault-Nissan fin 2016. Mais Mitsubishi Motors lui avait retiré ce titre peu après son arrestation en novembre 2018 au Japon sur des soupçons de malversations financières.

Osamu Masuko a oeuvré pour la transition du groupe Mitsubishi

« Au nom de l'ancien président décédé, M. Masuko, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour la générosité que lui et MMC ont reçue », a déclaré Takao Kato, directeur général représentant, directeur général de MMC, dans un communiqué. Selon Mitsubishi, au cours de son mandat d'environ 16 ans chez MMC, Osamu Masuko a démontré pleinement ses compétences en gestion, ce qui a également permis à l'entreprise de surmonter les difficultés.



Haut responsable de Mitsubishi Motors depuis le début des années 2000, Osamu Masuko a œuvré pour la transition du groupe vers des véhicules plus propres (hybrides et 100 % électriques). Il a notamment impulsé et supervisé le développement de plusieurs véhicules à faible impact environnemental, à l’image de l’i-MiEV, premier modèle 100 % électrique fabriqué en grande série. Sous sa présidence, l’Outlander PHEV, premier SUV hybride rechargeable doté de quatre roues motrices, a aussi vu le jour. De plus, il a contribué à l'implantation croissante de Mitsubishi Motors en Asie du Sud-Est, qui est devenu aujourd'hui son marché de prédilection, et avait noué des "liens solides" avec Renault-Nissan et d'autres partenaires, a rappelé le constructeur nippon dans son communiqué.