Rétromobile ouvrira sa 44e édition le 6 février 2019, avec pour la première fois Jean-Sébastien Guichaoua à sa tête et non plus l'inoxydable François Melcion. Mais plus que les personnes, l'engouement suscité chaque année par cette manifestation est à prendre en compte :. Les visiteurs viennent toujours plus nombreux car les collectionneurs sont censés être de plus en plus nombreux... même s'il est bien difficile de les dénombrer.Ainsi l'enseigne Top Garage, appartenant à Alliance Automotive Group (AAG). En 2016, le groupe a fait le choix de lancer le label "Top Garage Classic" pour s'attirer les faveurs des possesseurs de véhicules anciens. Vincent Congnet, directeur des réseaux d'AAG et lui-même initiateur du projet, en dresse aujourd'hui le bilan : "Nous en sommes à 188 garages Classic, ce qui est au delà de nos espérances. L'objectif que l'on s'était fixé à 4 ans a été atteint en moins de 2 ans" explique t-il.Selon Vincent Congnet, arborer le panneau "classic" n'aurait que des avantages : "Les réparations sont un peu plus importantes sur les anciennes" continue le directeur, "et puis dès qu'un garage commence à entretenir un véhicule, bien vite, il récupère un club dans la foulée... D'autre part, avec les anciennes, il n'y a aucune urgence. Le calendrier est bien géré, les interventions prévues à l'avance" souligne-t-il.L'investissement pour devenir "classic" serait minime selon M. Congnet : de la signalétique, un peu d'outillage et un peu de formation. Tout ceci pour voir le chiffre d'affaires grimper "de 7 à 8%" détaille-t-il.: "Treize établissements en France sont déjà en capacité de l'arborer" prévient Vincent Congnet.