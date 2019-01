Selon la dernière étude publiée par l’Association nationale pour la formation automobile (ANFA), l’emploi dans la branche des services de l’automobile est reparti à la hausse et ne cesse de progresser depuis trois années consécutives. Ainsi, ce sont près dequi ont été créés dans la branche entre janvier 2015 et décembre 2017. Au total, que ce soit des créations ou des renouvellements,par l’ensemble des entreprises de la branche (3 210 établissements). L’Anfa a identifié un besoin de recrutement dedans les différents métiers de l’automobile, un besoin que les entreprises du secteur ont actuellement du mal à satisfaire, faute de candidats.Pour accompagner les acteurs de la branche, l’association vient donc de mettre en ligne le site www.monjobauto.fr, qui recense les offres d’emploi dédiées à l’automobile (maintenance et réparation, commerce, carrosserie-peinture et l’ensemble des services liés à l’automobile, au camion et aux deux-roues).Les entreprises peuvent, gratuitement, y indiquer leurs besoins en recrutement tandis que les organismes de formation peuvent y publier les offres en alternance et les offres de stage.Une campagne de communication sur internet, dédié à MonJobAuto, a démarré en janvier