Un nouvel outil pédagogique vient de voir le jour dans la branche des services de l’automobile et de la mobilité. « Comment travailler avec de nouveaux schémas qui se dessinent dans le secteur de l’automobile ? Comment accompagner le changement lié aux nouvelles technologies ? Quels sont les impacts dans la pratique des métiers et sur la formation ?… » Pour répondre à toutes ces questions, l’Anfa a mis au point un moteur de recherche baptisé innovauto.org, qui a pour mission d’aborder l’innovation sous l’angle des compétences. L’organisme a annoncé son existence le 9 juin 2022. Gratuite, la plate-forme s'adresse tant aux professionnels (enseignants, formateurs, recruteurs…) qu'aux passionnés de l’auto désireux de s’informer des dernières tendances et de comprendre ces évolutions.

225 fiches « innovation » disponibles

Le site est déjà opérationnel avec 225 fiches dites d’« innovation » qui seront complétées par d’autres ou mises à jour régulièrement. Chacune « met en perspective le sens de l’innovation, les constructeurs concernés et ce que cette innovation change dans le secteur, pour les usagers et l’atelier ! Ces fiches montrent l’impact des innovations sur les compétences et donnent des exemples d’outillages appropriés », souligne l’Anfa. Les fiches sont classées en sept sections : véhicule électrique et hybride, essence, diesel, mécanique, carrosserie-peinture, systèmes embarqués, outil et équipement. Mais il existe des sous-catégories par métier, entreprises, compétences… plusieurs critères et filtres étant à cocher pour affiner sa recherche. Les contenus pédagogiques proposent généralement quatre onglets : description détaillée, méthodes et pratiques, impact sur les compétences en atelier, et exemple d’outillage approprié. Selon Jocelyn Gombault, responsable projets au sein de l’Observatoire des services de l’automobile et de la mobilité, « l’idée est de décrire les nouvelles technologies en cours ou à venir afin d’imaginer comment former les professionnels de demain. L’objectif est d’accompagner les organismes de formation et de mettre à leur disposition des outils d’information sur les nouvelles techniques, les usages… Cela va les aider à appréhender les enjeux technologiques auxquels vont faire face les entreprises de demain. L’Anfa complète ainsi son accompagnement des organismes de formation et des formateurs avec un nouvel outil performant ».