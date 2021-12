Sur un marché de l’assurance automobile estimé à 20 milliards d’euros, les formules alternatives saisissent les opportunités offertes par le télétravail, les confinements et la réduction des déplacements. Comportementales, au kilomètre ou désormais à l’usage, elles représenteraient un potentiel de 20 % de parts de marché. Associée à un boîtier Bluetooth, l’application « pay when you drive » présentée par la start-up Wilov a vocation à rebattre les cartes d’un marché qui n’en est pas à sa première tentative de révolution. Le « pay as you drive », à savoir l’assurance au kilomètre, avait déjà tenté de bousculer l’ordre établi. « Le kilomètre n’est pas la bonne mesure du risque » affirme Pierre Stanislas, CEO de Wilov. Qui rappelle :

« Les deux tiers des accidents se situent à moins de 15 kilomètres du domicile du conducteur. Si un automobiliste roule tous les jours, mais parcourt peu de kilomètres, son profil sera accidentogène. »

La nouvelle approche « pay as/how you drive »



Défendant la notion de service, le spécialiste prône une couverture modulée en fonction de l’utilisation. Le forfait est calculé par tranches de 24 heures. Souscrite en ligne et en visioconférence, la formule est tout risque. Elle intègre l’assistance-dépannage zéro kilomètre et des franchises fixes. Sans engagement, elle revendique sa clarté et entend réhabiliter l’expérience client. La solution génère une économie de 30 % à 50 % pour ses souscripteurs, selon son dirigeant. Le concept s’adresse à des profils urbains qui conduisent de manière épisodique ou à de jeunes retraités davantage sédentaires.

Face à elle, les formules au kilomètre maintiennent leur approche. Elles voient Vodafone Automotive se positionner à la croisée du « pay how » et « as you drive » grâce à une application et à un boîtier connecté. Déjà présent en Italie et en Angleterre, en partenariat avec une dizaine d’assureurs, le groupe vise depuis l’automne le marché français. « La société change, l’utilisation de la voiture évolue ou se réduit, estime Alessandro Caruso, country manager France. Les formules de contrat à l’usage redeviennent un sujet d’actualité. »

L'émergence de l'autopartage

L’intérêt est de calculer une prime au plus juste qui permettra aux compagnies de proposer des tarifs compétitifs, agrémentés de services d’écoconduite ou de sécurité en cas d’accident. La mouvance s’inscrit aussi dans l’émergence de l’autopartage. Elle suppose de pouvoir identifier chaque conducteur et sa responsabilité lors d’un dommage.

Une approche comportementale qui conserve ses adeptes. Direct Assurance en a fait son levier de conquête.



Selon Justine Lagier, responsable du programme YouDrive de la compagnie, les solutions d’assurance au kilomètre existent depuis de nombreuses années déjà. « Elles s’inscrivaient dans des souscriptions classiques », avec des options de moins de 8 000 kilomètres par exemple. À l’opposé, le modèle « pay how you drive » reste exclusivement tourné vers les automobilistes détenteurs d’un permis de conduire depuis moins de sept ans (ou sans antécédent depuis deux ans). La stratégie tarifaire s’associe désormais au coaching en matière de conduite. Mais la tendance demeure poussive.

« Le marché est immature en France par rapport aux États-Unis, où l’on voit même des constructeurs comme Ford nouer des partenariats avec les assureurs », note Justine Lagier.

Le tournant pourrait venir des automobilistes

La vulgarisation de ces offres reste à faire, confirme Raimi Adet, CEO d’ActuData. Le courtier spécialisé dans la conception, la gestion et la distribution des contrats d’assurance lancera en début d’année une communication spécifique sur le sujet, mettant en avant le kilométrage. La stratégie entend contre-carrer l’esprit low cost des couvertures alternatives. Une image alimentée par l’absence des principales compagnies sur ce marché. Et pour cause : « Les assureurs n’ont pas intérêt à orienter les souscripteurs vers ces produits qui déstabiliseraient leur modèle économique », confie le dirigeant. Le tournant pourrait venir davantage des automobilistes, sensibilisés par les associations de consommateurs.



Les réflexions alimentées par la crise sanitaire s’ajoutent aux nouvelles mobilités et à l’accessibilité des centres-ville convertis en ZFE (zones à faibles émissions). « Les usages changent. Le rôle de l’assureur va être amené à évoluer », prévoit Justine Lagier. Mais si les formules se démocratisent, il apparaît encore nécessaire de « dédiaboliser » la data collectée. Même anonymisée et analysée par des sociétés tierces, elle constitue un frein aux souscriptions.

Une mutualisation des risques repensée

Malgré tout, la télématique et la connectivité ouvrent la voie à de nouveaux concepts d’assurance dommage. « Nous pouvons imaginer adapter une couverture selon ses besoins et élargir la plate-forme d’assurance à des services complémentaires », observe Alessandro Caruso. Le digital invite aussi à repenser la relation entre les assurés et les assureurs, souvent limitée. Les applications favorisent une relation positive, d’après Justine Lagier. Les notifications envoyées permettent d’annoncer un remboursement ou de souligner les points forts d’un conducteur. Avec un avantage majeur, remarque Alessandro Caruso :

« Quand un client dispose d’une solution télématique, nous observons une fidélité plus élevée. »

Mais qui dit nouvelles formules dit aussi nouveaux paradigmes. « L’époque où les risques étaient mutualisés entre des personnes aux profils différents est révolue, pense le dirigeant. La mutualisation à l’avenir pourrait davantage reposer sur des catégories homogènes de conducteurs. » Un pas déjà franchi aux États-Unis…

Une borne d’assurance en point de vente

Obtenir un devis, accéder à des tarifs mis à jour en temps réel…, la borne SpeedTarif fait entrer l’assurance en concession. Outre l’édition des cartes vertes digitalisées, elle permet de souscrire une assurance à partir du comparateur d’ActuData, le courtier à l’origine du concept. Pour le concessionnaire rémunéré en tant qu’apporteur d’affaires, la détention d’un numéro ORIAS n’est pas nécessaire. Actuellement, une dizaine de bornes sont installées. L’objectif est d’équiper près de 300 concessions d’ici à trois ans.

« Vers une modulation des couvertures »

Jean-Louis Delpérié associé au sein du cabinet Exton Consulting

Quelle est la place des assurances automobiles alternatives ?



La part de marché des programmes de type « pay as you drive » reste faible (1 % des contrats). Hormis pour des conducteurs jeunes ou fortement malussés, leur intérêt financier apparaît limité dans un segment hautement concurrentiel, avec des primes moyennes de 350 euros. Une formule alternative peut alors revenir plus cher qu’un contrat classique. Seules la connectivité des véhicules et une utilisation partagée permettront l’essor des assurances à l’usage.



Le constat est-il à nuancer selon les utilisateurs ?



L’approche apparaît plus légitime du côté des flottes d’entreprise. Certains véhicules restent immobilisés. Ils sont aussi souvent connectés, ce qui permettrait une modulation tarifaire selon leur utilisation, tout en conservant des incontournables comme la RC ou la couverture à l’arrêt.



Quelles sont les perspectives pour les particuliers ?



L’avenir s’oriente davantage vers des formules intégrant la mobilité globale des souscripteurs. Elles peuvent être liées à la détention d’une carte de transport,

à un deux-roues… Les réflexions portent aussi sur la modulation, à savoir la possibilité de compléter ponctuellement une couverture initiale par des garanties ou des services additionnels en fonction des déplacements (à l’étranger, en vacances…).