« En application des dispositions statutaires de limite d’âge », Jean Burelle a démissionné de son mandat de PDG de Burelle SA, démission acceptée par le conseil d’administration, holding de contrôle du groupe Burelle. A l’unanimité, Laurent Burelle, son frère, lui succède au poste de PDG. Il prendra ses fonctions au 1er janvier 2019. Laurent Burelle conserve ses fonctions de PDG de la Compagnie Plastic Omnium , principale filiale de Burelle SA.« En transmettant la présidence de Burelle SA à Laurent Burelle, Jean Burelle s’inscrit dans la tradition familiale, ayant lui-même succédé à Pierre Burelle, fondateur du groupe, comme PDG de la Compagnie Plastic Omnium en 1987, puis comme PDG de Burelle SA en 2001 », commente l’équipementier.De 1987 à 2001, la Compagnie Plastic Omnium est passé d’un chiffre d’affaires de 172 millions d’euros et de 2 000 collaborateurs à 1,6 milliard de chiffre d’affaires et 9 000 collaborateurs.Laurent Burelle a rejoint la Compagnie Plastic Omnium en 1975, en est devenu le directeur général en 1987, puis le PDG depuis 2001. Sous sa présidence, la Compagnie Plastic Omnium a atteint un chiffre d’affaires de près de 9 milliards d’euros en 2018, en poursuivant son internationalisation : Europe, Nord et Sud Amérique, Asie et notamment Chine. Le Groupe est aujourd’hui le 26e équipementier automobile mondial.