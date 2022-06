L’argus. Quelle est votre analyse des résultats commerciaux de Mazda en France à l’issue des cinq premiers mois* ?

Laurent Thézée. Nous subissons un décrochage de 30 % au niveau des immatriculations, mais nous avons commercialisé 3 500 voitures à fin mai, soit un volume relativement stable par rapport à l’an passé. Les Mazda 3 et CX-30 représentent la moitié de ces commandes, et le reste est équitablement réparti entre les Mazda 2, CX-5, MX-5 et MX-30. Nous avons présenté en mars le CX-60, qui connaît un très bon démarrage avec déjà 200 commandes enregistrées, ce qui laisse augurer un beau prélancement. Nous avons un portefeuille livrable assez important de 1 500 voitures. Nous aurons donc une seconde partie d’année dynamique, avec des approvisionnements plus importants à compter du mois de septembre. Cependant, l’instabilité est toujours aussi importante au niveau de la production. Nous avons revu notre objectif et visons 9 000 immatriculations en 2022. Nous devrions réaliser 35 % de ce volume au premier semestre et 65 % au second.



À LIRE. Essai Mazda CX-60 hybride rechargeable : le premium dans le viseur

À quel niveau se situe le stock de voitures et comment s’adaptent les concessionnaires ?Nous disposons actuellement depour des livraisons entre juin et septembre. En période normale, nous étions autour de 2 000 voitures. Cette situation de stock relativement bas va perdurer, au moins pour les trois prochains trimestres. Que ce soit pour Mazda France, le réseau ou les vendeurs, nous devons apprendre à travailler avec un mois ou un mois et demi de ventes en concession. Cela entraîne nécessairement une rotation plus rapide des stocks. Même si les approvisionnements vont progressivement augmenter, il s’agit d’une approche différente de celle que nous avons pu connaître par le passé.

Qu’en est-il des livraisons ?



Dans le réseau, nous livrons une commande sur deux ou trois mois, pour l’autre moitié nous annonçons quatre à cinq mois d’attente. Ce sont des délais plutôt contenus, mais surtout nous avons de la visibilité sur les timings et les productions, ce qui est très important dans le contexte actuel.

« Nous avons maintenu notre taux de renouvellement »

Compte tenu de la hausse des prix, des loyers, de la baisse des conditions commerciales…, observez-vous un ralentissement de la demande, des particuliers comme des sociétés ?

Non, nous ne ressentons pas d’érosion de la demande à notre niveau, notamment de la part des particuliers, car nous avons à notre disposition le levier de la location longue durée. Cet instrument fonctionne très bien, nous l’avons enrichi, développé et adapté de manière à absorber les augmentations de coûts et à conserver les clients fidèles à la marque. Le distributeur parle de loyer, de budget et non plus de remise, ce qui rassure le client. Nous avons donc maintenu notre taux de renouvellement. De plus, nous avons amorcé il y a cinq ans notre trajectoire vers le premium. Nous visons de plus en plus des clients CSP+. Le prix moyen de vente se situe à 32 000 euros aujourd’hui, soit une hausse de 40 % sur les cinq dernières années. Enfin, la répercussion liée à l’augmentation des loyers est contenue car chez Mazda nous avons la chance d’avoir des valeurs résiduelles très bonnes, ce qui constitue un bon amortisseur en cette période inédite sur le plan du pricing.



À LIRE. Laurent Thézée (Mazda). « Nous revendiquons ce cap vers le premium »

Comment se positionne Mazda au niveau des conditions commerciales ?



Compte tenu des tensions sur la production, il y a des arbitrages à faire, financiers, mathématiques. Comme beaucoup de constructeurs, nous avons revu à la baisse nos conditions commerciales. Cependant, nous avons maintenu des offres de LLD attractives, notamment en faveur de nos clients particuliers fidèles. Nous avons également conservé une politique commerciale adaptée aux sociétés parce que nous avons et allons lancer des modèles qui répondent à cette cible, comme la Mazda 2 hybride, le CX-60…

« Des rentabilités pas au niveau attendu sur le premier semestre »

La hausse du prix moyen ne compense pas la chute des volumes. La rentabilité du réseau Mazda en sera-t-elle affectée sur le premier semestre ?



Le réseau a terminé l’exercice 2021 avec une rentabilité de 1,2 %, contre 1,5 % en 2019 avant Covid. Comme 35 % seulement de nos volumes seront réalisés sur les six premiers mois de l’année, nous sommes parfaitement lucides sur le fait que les rentabilités ne seront pas au niveau attendu sur le semestre, c’est-à-dire proches de zéro, voire légèrement inférieures. Mais, sur l’année complète, j’estime que le réseau pourra être rentable.



Comment concilier la trajectoire vers le premium et des standards « raisonnables » ?

Le « relookage » de nos concessions a été engagé il y a cinq ans, cela aide à traverser plus facilement la tempête actuelle. Nous n’avons pas d'exigences énormes chez Mazda, mais il y a des prérequis sur lesquels nous ne transigeons pas : les vendeurs dédiés et les équipes en place pour travailler la marque. Et il y a des points sur lesquels nous sommes restés pragmatiques, en aménageant par exemple des programmes de formation, d’accompagnement… Nos concessionnaires sollicitent une certaine prudence ou bienveillance par rapport aux investissements que nous pourrions leur demander. Nous échangeons tous les trois mois avec le « groupe expert Mazda », ce qui nous permet de prendre le pouls des concessionnaires et d’avoir un ressenti du terrain.

« Rester sur un contrat de distribution sélective et quantitative »

De manière globale, comment le constructeur Mazda considère-t-il son réseau de distribution ?Chez Mazda, la rentabilité des réseaux est un sujet suivi de très près et qui détermine notre politique commerciale. Beaucoup de programmes sont lancés ou reportés en fonction du niveau de la rentabilité. Je suis très content que le réseau gagne de l’argent. Cela signifie que les dirigeants ont la capacité de former les collaborateurs, d’investir dans le digital et de développer leurs affaires. Dans le cadre de notre trajectoire vers le premium, nous avons d’ailleurs partagévoire au-delà pour ce dernier chiffre.



Quelle est la position de Mazda sur le sujet des ventes directes et du contrat d’agence ?

et ce, afin de rester en ligne avec notre trajectoire. Nous allons continuer à nous appuyer sur nos distributeurs locaux pour délivrer aux clients l’expérience attendue. Les aménagements que nous serons amenés à intégrer par voie d’avenants concernent le développement des outils digitaux chez les concessionnaires.À LIRE. Distribution auto. Le nouveau règlement européen d'exemption décrypté

* Entretien réalisé le 30 mai 2022