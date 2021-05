L'argus. Quel a été le mot d’ordre pour conclure cette année 2020 ?



Laurent Thézée. J’ai vécu une prise de fonction surprenante et inédite, quelques jours après le lancement du modèle électrique MX-30 et un mois avant le deuxième confinement. Il fallait réussir ce lancement afin que Mazda France apporte sa contribution aux objectifs de CO 2 en Europe. Début novembre, nous avons réuni l’ensemble du réseau en live pour annoncer 22 mesures d’accompagnement : allongement des portages de 90 jours, report des échéances de 90 jours, abaissement des objectifs de 40 % sur le dernier trimestre… Nous avons pris les devants afin de rassurer les distributeurs, sachant qu’à cette période nous n’avions pas encore connaissance des chiffres officiels de la rentabilité du réseau à fin septembre.

Quel bilan tirez-vous de cet exercice 2020, que vous concluez en retrait de 29,4 % (– 25,5 % pour le marché national) ?



Il faut avoir en tête que nous avions commercialisé 500 voitures aux loueurs de courte durée en 2019. L’an passé, nous avons pris la décision de ne pas renouveler l’expérience sur ce canal pour des raisons financières et stratégiques, un choix que nous assumons. Si nous ajoutons ce volume de 500 unités aux 8 890 voitures que nous avons immatriculées en 2020, notre baisse devient équivalente à celle du marché français. Nous avons choisi d’assurer notre croissance à travers le réseau. Je tiens aussi à affirmer que Mazda va rester en Europe, car le Japon a parfaitement intégré le continent dans sa stratégie, et le réseau fait partie intégrante de celle-ci.

« Il n’y a pas d’excès de véhicules de démonstration ou de “0 km” dans le réseau »

Vos ventes se sont concentrées à 57 % sur le canal des particuliers et à 30 % sur celui des VD garage en 2020. Le mix va-t-il évoluer ?



Nous souhaitons monter en puissance auprès des sociétés et des loueurs de longue durée en 2021. Ce poids de 30 % est assez caractéristique des marques qui réalisent entre 10 000 et 15 000 unités mais il n’y a pas d’excès de véhicules de démonstration ou de “0 km” dans le réseau. Ce pourcentage a été gonflé par le lancement du MX-30, puisque 50 % des immatriculations réalisées sur les quatre derniers mois (618 unités au total) étaient des VD. Il fallait montrer le modèle dans le cadre d’essais, d’activations au sein du réseau…



Comment abordez-vous cet exercice 2021 ?

« Le panier moyen s’élève de 30 000 € »

Nous tablons sur un marché automobile à 1,8 million d’unités en 2021 etnotre objectif est d’immatriculer 12 500 véhicules, soit le niveau que nous avions atteint en 2019. Nous l’avons défini en nous demandant quel est le volume que nous devons viser afin de garder un réseau engagé et motivé ? Dans cette équation,. À fin juin 2020, celle-ci affichait 0,5 %, à fin septembre + 1,4 %, et le réseau devrait terminer entre 0,5 et 1 % à fin décembre.

Beaucoup de constructeurs parlent de montée en gamme, de ventes rentables... Comment cette approche se matérialise-t-elle chez Mazda ?



Nous sommes engagés dans cette voie depuis que nous avons entamé cette trajectoire claire vers le premium. Notre objectif était de vendre plus et plus cher, et il faut savoir que nos prix de ventes ont augmenté en moyenne de 40 % sur les sept dernières années, ce qui garantit au réseau un retour sur investissement et un bon niveau de rentabilité. Le panier moyen s’élève de 30 000 €.

Dans cette trajectoire vers le premium, vous en êtes où ?



Nous revendiquons et assumons ce cap vers le premium mais, à ce jour, nous n’avons pas la prétention d’affirmer que nous sommes une marque premium. Nous avons défini six piliers pour y parvenir : le produit, le pricing, la communication, le réseau, les process et les équipes des concessions. Volvo a, par exemple, un positionnement spécifique sur le marché qui est intéressant. Nous faisons de la conquête sur les marques allemandes, auprès de clients qui ont du mal à basculer d’une génération de voiture à une autre en raison d’une hausse de prix significative. Nous retrouvons aussi des marques françaises.

« Commercialiser 1 000 exemplaires du MX-30 en 2021 »

Comment allez-vous intégrer les ventes d’électriques dans la politique commerciale du réseau ?En 2020, nous avons déjà intégré ces ventes dans l’animation commerciale mais de façon plus ouverte que certains constructeurs, qui en arrivaient presque à dicter aux vendeurs ce qu’ils devaient commercialiser. De septembre à décembre,, correspondant à un pourcentage de vente de voitures électriques à atteindre par rapport à l’objectif sur les quatre mois pour être éligible et déclencher les primes de volume. Pour 2021, le véhicule électrique est intégré dans la politique commerciale de façon normale.Quelles sont vos ambitions avec le MX-30 en 2021 ?

Les 4 derniers mois de 2020, avant le second confinement, l’objectif était de commercialiser 10 000 voitures en Europe et 800 en France. Il a ensuite été révisé à la baisse de façon significative. Nous avons vendu 618 MX-30, ce qui est bien dans ce contexte compliqué. La France a contribué à hauteur de 6 % des ventes sur ce modèle, alors que nous pesons entre 4,5 et 5 % du volume européen en temps normal*. En 2021, nous souhaitons en commercialiser 1 000 exemplaires et les modèles CX-30 et Mazda 3 devraient représenter 52 % de nos ventes (50 % l’an passé).



A LIRE. Essai Mazda MX-30 : la vérité sur l'autonomie du MX-30 électrique

« Pas la volonté de réduire davantage le nombre d’investisseurs »

Des évolutions sont-elles prévues pour augmenter l’autonomie du MX-30 ?Nous avons opté pour une batterie contenue de 35 kWh, affichant un prix et une empreinte écologique contenus. Son positionnement particulier est parfaitement assumé, l’objectif étant d’avoir un véhicule qui répond aux usages du quotidien dans des zones urbaines et périurbaines et au maillage des infrastructures de recharge Quel est le mix des motorisations de Mazda ?En 2020,, un mix qui devrait monter à 73 % cette année. Mais nous restons présents sur le thermique, l’hybride et l’électrique. Nous continuons de développer des moteurs thermiques efficaces au bénéfice de l’hybride.Le réseau Mazda sera-t-il amené à davantage se concentrer ?

Notre réseau repose à 80 % sur des opérateurs multimarques et à 20 % sur des exclusifs. Il dénombre 107 points de vente et 76 investisseurs. Ces dernières années, le nombre d’investisseurs a déjà diminué de façon importante. Nous avons des plaques qui ont commencé à apparaître en France. Tel qu’il est constitué aujourd’hui, le réseau nous va bien, nous n’avons pas la volonté de réduire davantage le nombre d’investisseurs. Il y aura sûrement des ajustements, à la marge, notamment car certains opérateurs sont à un tournant et vont céder leur affaire. Nous veillons également à ce qu’un groupe ne prenne pas une place trop importante pour ne pas déséquilibrer les rapports au sein du partenariat. Depuis fin 2020, nous sommes très sollicités grâce au lancement du véhicule électrique, de la bonne rentabilité du réseau et du bouche-à-oreille qui fonctionne bien.



A LIRE. Les 10 plus gros distributeurs Mazda en France en 2019

*Les principaux pays pour Mazda en Europe sont (dans l’ordre) l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France.