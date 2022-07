Appelez-le Paddock ! Le tout premier incubateur virtuel consacré au monde de l’automobile et de la technologie est né le 2 mars 2021, tout droit sorti des cartons de l’association organisatrice de concours de start-up : Le Grand Prix ACF Autotech.

L'opportunité de démarrer un projet en virtuel

« Nous voulons permettre à des soutenances et à des présentations de travaux de recherche d'apparaître en événement » avance Richard de Cabrol, directeur du Grand Prix ACF Autotech. Qui poursuit : « Ainsi, les passionnés d'innovation et d'automobile désirant se lancer provenant de ces réseaux/masters entrepreneuriats pourront avoir l'opportunité de trouver le bon projet, la bonne innovation, le bon associé pour démarrer ! Le Paddock est ouvert à tous, c'est un service à la carte. Le membre pourra venir pour s'informer sur l'AutoTech, chercher un emploi si ce secteur l'attire fortement, s'inspirer pour se lancer dans l'entrepreneuriat, découvrir l'écosystème via les événements diffusés par les partenaires, clubs auto et start-up. C'est innovant et inédit. Peut-être que bientôt nous verrons les mêmes plates-formes apparaître en BioTech, FinTech, AgroTech... »

Un incubateur auto à la carte

Pour son lancement, on compte déjà une quarantaine de start-up inscrites, une quinzaine de communiqués publiés et une dizaine d’événements en ligne. Le Paddock représente un nouvel outil de mise en relation dédié au monde de l’AutoTech, mais aussi un espace d’information et de services. Sa vocation est de créer une communauté pour insuffler toutes les synergies utiles à l’accompagnement des jeunes entreprises.

« Gardez un œil sur l'innovation à ses balbutiements en surveillant de près tout nouveau groupe créé dans cet espace. Chaque minisite de partenaires et start-up est une opportunité de rester en contact et de se montrer. Le Paddock est un observatoire à la carte », est-il précisé.

Outre le fait d’être une salle de presse virtuelle et un sas d’échanges, l’incubateur demeure un lieu de petites annonces afin que les start-up recrutent leurs « talents de demain ». Enfin, le dernier pilier est l’événement, comme annoncé : « Une start-up lance un produit avec un événement en ligne ou physique ? Un partenaire réunit un écosystème avec un événement de networking, un workshop ou un appel à projets ? Des chercheurs ou doctorants présentent une innovation qui nécessite un associé pour se lancer ? C'est ici ! »



