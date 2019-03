Le dernier baromètre Posternak-Ifop, datant de mars et évaluant comme de coutume l’image de marque des principales entreprises françaises, confirme une nouvelle fois le rayonnement de Michelin. Depuis 2015, Michelin s’octroie la 1ère place de ce classement, confirmant la solidité de son image, son inscription dans le long terme et les effets de sa stratégie de modernisation. Résultat plus détaillé : 25% des Français déclarent en avoir une « très bonne image » et 64% une « plutôt bonne image ».Le secteur automobile est à la fête cette année et Michelin devance Citroën en Peugeot, qui tirent profit d’une dynamique positive depuis plusieurs mois. Derrière, le top 10 est plus varié d'un point de vue sectoriel, avec l’incontournable Yves Rocher, puis Intermarché, Airbus, Leclerc, Macif, Auchan et Crédit Mutuel.Notons que Renault est sanctionné par les Français, vraisemblablement à l’aune de l’actualité. Le groupe enregistre le plus fort recul du top 30 (-11 points !) et glisse au 16ème rang. Dans une notre détaillée,revient sur plusieurs étapes qui ont dégradé l’image du groupe ces dernières années , avançant que «impacte négativement l’image de l’entreprise ».Par ailleurs, si les secteurs de la banque et de la grande distribution ne sont pas à la fête, on peut relever la progression significative d’Air France, et surtout de La Poste, dont la diversification est appréciée des Français.