Décidément, les années se suivent et se ressemblent dans le lavage automobile : les enseignes qui dominent le marché français s’en sortent toujours. Sans donner de chiffre d’affaires, Jean-Christophe Rogez, responsable du développement commercial du réseau Éléphant bleu, assure que 2018 a été bonne, malgré un mauvais temps général et un climat social tendu sur les derniers mois. Il n’en dira pas plus. Fin 2018, l’enseigne comptait 470 centres, suite à 14 ouvertures, 220 franchisés, après l’arrivée de 8 nouveaux, et 300 portiques, après l’installation d’une trentaine.« Le marché du lavage est porteur et pérenne, car il n’y a aucune concurrence d’Internet. De ce côté, le risque est inexistant : pour l’instant, pas de projet de voiture auto-lavante, s’amuse-t-il. Sur le lavage sans eau ou à domicile, nous ne sommes pas inquiets, puisque cela reste une niche. D’autant que ce n’est pas du tout écologique...» D’ici à trois ans, le dirigeant compte bien développer son réseau, avec un rythme net de 20 ouvertures par an, pour atteindre la barre des 500 sites en France. Il est d’ailleurs en train d’équiper l’enseigne d’un outil géomarketing pour améliorer la performance de ses implantations.

« Environ 70% du développement se fait à travers la franchise. Nous avons une logique de commerce de proximité et les investissements sont faibles, faciles à gérer et rapidement rentables », appuie-t-il.

« Arrêtés de sécheresse »

Son concurrent Total Wash, qui bénéficie du rayonnement de sa maison mère Total (près de 3 000 stations-service), s’estime le plus grand réseau de lavage, avec 1 019 sites (35 créations et 14 ouvertures en franchise en 2018). Plus de 50 ouvertures sont prévues avant la fin de l’année.« 2018 a été très contrastée : un excellent premier semestre, dont un record en avril, et un second plus compliqué, dans un contexte d’arrêtés de sécheresse pris durant l’été. À partir d’octobre, la météo défavorable et, à partir de novembre, le contexte social ont évidemment impacté la fin de l’exercice. Mais les résultats progressent de 3%, grâce notamment à l’augmentation du panier moyen et aux efforts déployés en marketing », souligne Pierrick Baudrais, PDG de Total Wash, qui a recensé 31 000 lavages par jour l’an dernier (plus de 11 millions par an). Éléphant bleu et Total Wash vont poursuivre leurs efforts d’expansion ces prochaines années, dictés par une priorité, celle d’être visible et proche de la clientèle. Leur feuille de route pour 2019-2020 ne se résume évidemment pas à cela. La montée en gamme des installations fait également partie des tendances observées.

« Nous avons constaté un niveau d’exigence plus élevé sur la qualité du lavage de la part de nos clients, mais aussi une aspiration forte vers le respect de l’environnement, indique Pierrick Baudrais. Cela s’est traduit, chez Total Wash, par la poursuite des installations de systèmes de recyclage et de la solarisation de nos aires de lavage. Toutes nos créations et la plupart des sites en renouvellement sont équipés de panneaux solaires. Ce sont plus de 100 centres à ce jour. »

« Nouvelles générations de clients laveurs »

Le secteur du lavage n’échappe pas à la digitalisation et à l’automatisation. Ces révolutions sont dans l’air depuis quelques temps déjà, mais le présent se veut plus concret. « La volonté de passer au numérique et à l’automatique s’est confirmée l’an dernier, assure Jean-Christophe Rogez (Éléphant bleu). Nous voulons nous rapprocher des attentes de la clientèle, qui ne veut plus être contrainte par quoi que ce soit. Nous voulons surtout nous ouvrir aux nouvelles générations de clients laveurs, mieux les connaître et les sortir de l’anonymat. » Plusieurs nouveautés sont annoncées chez les deux enseignes, qui tendront vers la station du futur. Éléphant bleu s’est même donné deux ans pour opérer sa transition sur fond d’innovations. La solution n° 1, d’après Jean-Christophe Rogez, est un nouveau service : le tunnel de lavage « Éléphant bleu le Drive ». Pour un forfait de 5 ou 6 minutes de prestation, le client reste installé dans sa voiture, pendant qu’un convoyeur automatique fait avancer celle-ci dans différentes zones. Deux premiers tubes seront installés et testés dans le réseau en propre, en juin près de Lille (Nord) et un autre en juillet près de Montpellier (Hérault). Près de 85% de l’eau y sera totalement recyclée et de 40 à 60 voitures pourront être traitées en une heure. « Nous voulions tenir des cadences plus importantes et réduire ainsi le temps d’attente », souligne le responsable commercial.



De l’automatique au numérique, il n’y a qu’un pas. Ces nouvelles installations seront en effet intégrées dans le nouveau système de paiement par carte que l’enseigne Éléphant bleu entend mettre en place dans les prochains mois. Comme Total Wash d’ailleurs, qui privilégiera le déploiement de bornes dans son réseau.

« Le paiement sans contact est clairement un axe de travail important dans notre stratégie de fidélisation, explique Jean-Christophe Rogez. Nous devons nous mettre à niveau par rapport au monde du “retail”. De plus, il n’y aura plus aucune sélection du client, nous accepterons ainsi celui qui n’a pas de monnaie sur lui. ».

Selon le dirigeant, ce nouveau système de paiement permettra d’augmenter le panier moyen : « Les acteurs du lavage sont peut-être considérés comme en retard, mais il a fallu que la profession digère l’avènement de ces nouvelles technologies, alors même qu’ils ne sont pas directement confrontés au Web. Aujourd’hui, nos exploitants sont matures et ont hâte d’investir. »

Robotique collaborative

Une dernière nouveauté chez Éléphant bleu et Total Wash pourra sensiblement lier le gérant d’une station de lavage à son public : une application mobile permettant prochainement le paiement en ligne. L’objectif premier est de géolocaliser le site le plus proche et d’en connaître toutes les informations.. Cette start-up permet aux conducteurs d’accéder à des offres de lavage disponibles près d’eux. Non seulement ils sélectionnent les prestations, mais peuvent les acheter en ligne. Ils n’ont plus qu’à se rendre en centre, munis du code reçu. Un millier de partenaires aurait déjà succombé à cette place de marché, qui simplifie la vie des consommateurs, optimise la visibilité des professionnels et améliore la connaissance du client.. Bientôt, elle dira même au revoir aux rouleaux et bonjour aux robots : une start-up, Roborative, évoluant dans le giron de Normandie Incubation, développe actuellement une application de robotique collaborative pour le lavage.