L’Idate DigiWorld, think tank européen dédié à l’économie numérique et présidé par, a consacré se dernière étude au déploiement des véhicules autonomes. Dans une synthèse, plusieurs faits saillants sont mis en exergue.Tout d’abord, les voitures autonomes n’arriveront pas aussi vite que ce qui était initialement prévu. « L’essor de ce marché est à relativiser, puisque les véhicules pleinement autonomes, c’est-à-dire de niveau 4 et 5, ne devraient pas arriver sur le marché avant 2025-2030 », relève l’étude en soulignant que « les enjeux éthiques et réglementaires liés à l’autonomisation de la mobilité sont multiples et autant de freins au développement du secteur. La responsabilité du constructeur est en jeu en cas d’accident pour tout véhicule en dessous du niveau 3. Des constructeurs tels que PSA ont donc arrêté le développement de véhicules de niveaux 4 et 5. Sans oublier que le coût extrêmement élevé de ces véhicules et que les inquiétudes que ce type d’innovations suscitent pour les consommateurs demeurent des obstacles majeurs ».Par ailleurs, les pays de l’Asie-Pacifique sont en tête des ventes de véhicules autonomes et devraient demeurer à la première place d’ici 2040, tous niveaux d’autonomie confondus. « Les constructeurs nord-américains arrivent à la deuxième place, mais devraient connaître une croissance moins rapide que leurs voisins asiatiques. Ils sont pourtant toujours leaders des initiatives de tests et ont déjà expérimenté des véhicules autonomes dans 35 villes. L’écosystème européen arrive en suite du classement avec 33 villes testées », précisent les experts.Enfin, ils soulignent que « les géants asiatiques de l’internet gagnent du terrain, Baidu en tête. De nouveaux entrants sont attendus sur le marché, ce qui permettrait de faire évoluer le business model du secteur en créant une nouvelle économie de service. Ainsi, les acteurs qui se saisissent de cette innovation sont à la fois des constructeurs automobiles comme PSA ou Renault, mais également des géants de l’Internet tels que Google, Apple et Baidu. Parmi ces derniers, Baidu est l’acteur le plus à la pointe de la technologie concernant la mobilité autonome et a investi massivement dans l’intelligence artificielle. Le leader chinois a notamment lancé un programme de robots-taxis dans la ville de Changsha, en lançant un minibus prototype de 14 sièges. L’objectif est d’atteindre une flotte de 100 véhicules à la fin de l’année 2019 ».