Vingt ans de déficit. Depuis le lancement de la première Smart en 1998, dénommée City coupé à l'époque, la marque n'a fait que perdre de l'argent. Et le départ de Dieter Zetsche en mai prochain pourrait précipiter les choses, selon le journal allemand Handelsblatt :, lui-même venant d'AMG. D'autant plus sachant que la rentabilité du groupe Daimler a chuté de 30% en 2018...Il apparaît toutefois peu crédible le fait que Daimler cesse brutalement de fabriquer et de vendre des Fortwo. L'avenir de la marque figure noir sur blanc dans le rapport annuel 2018 du constructeur : " Smart ne se préoccupera que de l'électrique à compter de 2020 , eu égard aux changements observés aux Etats-Unis et au Canada. La demande se situe là-bas : les ventes de notre Smart électrique y ont doublé l'an passé" est-il écrit dans le document publié récemment.Au printemps passé, Daimler avait d'ailleurs annoncé un plan d'investissement de 500 millions d'euros pour le site d'Hambach , de manière à y créer une ligne de production destinée aux véhicules électriques du groupe.. Un résultat en baisse de 4%, sachant que l'Europe a concentré 76% des Smart immatriculées l'an passé. En France, 7446 Smart ont été distribuées en 2018.