"Distorsion entre le discours et les faits"

Un très gros malus et un bonus de plus en plus petit ... Le gouvernement a emboîté le pas de ses prédécesseurs à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances 2020. Même s'il ne relève pas de la loi, le bonus à l'achat des véhicules neufs, ou plutôt ses modalités, sera revu en 2020.. Le bonus maximal de 6000€ (dans la limite de 27% du prix d'achat du véhicule) est maintenu l'an prochain, toujours à condition d'acquérir un véhicules émettant moins de 20g de CO2/km. Le bonus sera en revanche diminué de moitié (3000€) dans le cadre de l'achat d'un véhicule dont le prix se situe entre 45 000 et 60 000€. Pour les autos àaux ménages.Les entreprises et autres personnes morales voient en revanche les règles changer pour ce qui les concerne., et ne sera accessible qu'à la condition d'acquérir un engin de moins de 60 000€. Seule exception à cette dernière règle, le bonus sera maintenu s'il s'agit d'acheter un utilitaire léger ou une voiture à hydrogène.Le gouvernement a en outre déjà précisé la trajectoire suivie par le bonus pour 2021 et 2022, du moins pour les particuliers.Relativement inattendu, ce coup de rabot sur les gratifications fait grincer des dents : "Ce qui nous dérange le plus, c'est la distorsion entre le discours et les faits" pointe François Piot, le président de l' Arval Mobility Observatory , qui se demande bien pourquoi un gouvernement qui vante les mérites de la transition énergétique choisit maintenant de bien moins la soutenir ; "Passer de 6000€ à 3000€, c'est très significatif pour les entreprises, car le TCO d'un véhicule électrique reste supérieur à celui d'une voiture thermique" précise le président. François Piot regrette donc ce "pas en arrière" sur le bonus, même s'il avoue comprendre que les arbitrages budgétaires demeurent un exercice qui fait toujours des malheureux.L'Association nationale pour le développement du véhicule électrique ( Avere ) n'en pense pas moins : "Nous sommes un peu attristés par cette nouvelle, d'autant plus que le financement du bonus par le malus doit être supérieur de 300 M€ l'an prochain. Pourquoi donc réduire le bonus ? C'est un signal mauvais pour les personnes qui veulent passer à l'électrique, d'autant plus qu'il y a un effet boule de neige entraîné par le rabotement" explique Mathieu Chiara, le responsable de la communication de l'association.Selon l'intéressé en effet, le problème n'est pas tant de réduire le bonus sur les véhicules à plus de 45 000€. Le bât blesse plutôt dès lors qu'il s'agit de moins favoriser les flottes d'entreprises. Comme ces dernières gardent les véhicules pour des durées relativement courtes, elles sont de fait les principales pourvoyeuses de. Elles contribuent donc grandement à la démocratisation des voitures "zéro émission" auprès de tous...