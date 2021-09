Fin 2020, la France comptait 565 stations-service supplémentaires, par rapport à fin 2019, proposant du carburant superéthanol E85 à la pompe, soit + 32 % par rapport à 2019. Au total, 2 305 stations-service le distribuent désormais aux automobilistes, soit environ 25 % du réseau national, selon les chiffres dévoilés par la Collective du bioéthanol, qui représente les acteurs de la filière.

Sur les 2 305 stations-service proposant l’E85 à la pompe, 50 % d’entre elles sont gérées par deux distributeurs, Total et Intermarché. Total est en effet devenu le 1er distributeur d’E85 en France avec 750 stations-service sur les 3 500 que compte son réseau, qui avait déjà doublé de taille en 2019, passant de 270 à plus de 500 stations-service. Les trois régions comportant le plus fort taux d’équipement sont l’Occitanie (26 %), les Hauts-de-France (22 %) et la Provence-Alpes Côte d’Azur (21 %).





350 millions de litres d’E85 consommés en 2020

Ce meilleur maillage territorial permet de mieux répondre à la demande, puisque la consommation d’E85 a augmenté de 4 % en 2020, soit 350 millions de litres, tandis que celle de l’essence et du diesel a chuté de respectivement 14 % et 16 %, dans un contexte de baisse du trafic automobile engendré par les mesures de confinement. Vendu en moyenne 0,66 € le litre grâce à une moindre taxation, soit deux fois moins que le SP95-E10, ce carburant possède plusieurs atouts pour séduire les automobilistes.

Outre les économies réalisées, le carburant E85 intègre en effet 60 à 85 % de bioéthanol, issu de la fermentation alcoolique des sucres et de l’amidon contenus dans la betterave, le blé ou le maïs. Majoritairement produit en France, puisque les agriculteurs hexagonaux fournissent 24 % de la production européenne, le bioéthanol permet de réduire de plus de 40 % les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie du produit.



Une offre enrichie

Par ailleurs, l’E85 est utilisable sur les modèles spécifiques dits Flex-Fuel, qui peuvent rouler indifféremment avec les carburants E85, SP95-E10, SP95 et SP98. Mais il est également possible de modifier sa voiture à essence en l’équipant d’un dispositif homologué de conversion, coûtant environ 1 000 €. Et le succès est au rendez-vous pour l’un comme pour l’autre.

Du côté des constructeurs, face au succès du Kuga FlexiFuel E85 Ford a décidé d’élargir sa gamme de modèles flex-E85 d’origine avec six nouveaux modèles permettant de couvrir 85 % de sa clientèle selon Louis-Carl Vignon, président de Ford France. De même, Jaguar-Land Rover propose désormais trois modèles depuis le deuxième semestre 2020. En complément, 15 000 boîtiers de conversion E85 homologués ont été installés en France en 2020 par les garagistes agréés. C’est toutefois moins qu’en 2019.



Plusieurs pistes pour développer l’E85