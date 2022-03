Et de neuf ! La marque automobile chinoise Aiways n’en finit pas de faire les yeux doux au Vieux Continent et de conquérir ses territoires. Après l’annonce de l’ouverture du marché de la Suisse au début du mois de novembre 2021, le constructeur de Shanghai commercialisera son SUV 100 % électrique en Espagne et au Portugal. Les habitants de ces deux pays auront donc la possibilité de commander leur véhicule en ligne ou lors de Salons d'exposition dès le premier trimestre 2022 via le réseau Astara.

Aiways débarquera en Espagne et au Portugal en 2022

« Nous avons le plaisir d'ajouter l'Espagne et le Portugal à notre liste de marchés et de nous associer à Astara (anciennement groupe Bergé), qui est l'un des principaux distributeurs automobiles européens. Un groupe qui connaît une croissance aussi rapide que la nôtre. Lentement mais sûrement, nous nous implantons en Europe en collaborant avec des partenaires avant-gardistes sur chacun de nos marchés. Nous sommes bien placés pour offrir une écomobilité abordable et de haute qualité à une clientèle toujours plus nombreuse. Nous poursuivrons sur cette lancée de croissance et d'expansion, non seulement en nous étendant à d'autres pays, mais aussi en sortant de nouveaux produits » a précisé Alexander Klose, vice-président exécutif d'Aiways à l'étranger. Ces deux pays européens vont donc s’ajouter aux sept autres, soit la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse. Et le P-DG d'Astara, Jorge Navea, de renchérir : « Un SUV électrique de grande qualité et innovant a toutes ses chances de percer en Espagne et au Portugal, et l'Aiways U5 est le candidat idéal. Nous sommes ravis d'ajouter Aiways à notre portefeuille. Le moment est venu de présenter les véhicules électriques de la marque au grand public. Forts de notre vaste expérience de la transformation numérique et du nouvel écosystème de la mobilité, nous ferons le nécessaire pour que la marque croisse à long terme. »



Notons que le groupe de distribution Astara est présent dans 14 pays et qu’il propose à sa clientèle divers produits et services de mobilité sous forme d'achat ou d'abonnement. Leur partenariat peut donc encore bien évoluer, surtout que la marque chinoise promet de lancer un nouveau modèle chaque année en Europe, avec pour chef de file en 2022 le SUV-Coupé U6.



À LIRE. Voitures chinoises. A l'assaut du marché automobile français.