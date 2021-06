BAIC devient ainsi le troisième actionnaire de Daimler, derrière son compatriote Geely, qui s'est offert 9,69% du groupe en 2018, et le fonds souverain du Koweït, qui en détient environ 7%, éjectant Renault-Nissan du podium.



"Nous saluons le fait que notre partenaire de longue date, BAIC, soit également devenu un investisseur tourné vers le long terme", a commenté le patron de Daimler Ola Källenius.

Daimler détient de son côté 9,55% de BAIC Motor et les deux entreprises ont annoncé l'an dernier investir 1,5 milliard d'euros dans une usine d'assemblage en Chine dédiée aux voitures Mercedes-Benz électriques.

Il s'agit pour le constructeur allemand de muscler son offre de véhicules "verts" sur le premier marché automobile mondial, où les constructeurs sont soumis à de complexes quotas de ventes de "véhicules à énergie nouvelle".



Dans l'intervalle, Daimler et Geely ont annoncé en mars 2019 une alliance pour produire en Chine dès 2022 la prochaine génération de petites voitures Smart, abandonnant le site français de Hambach.

Il s'agissait également de permettre l'expansion de Smart en tant que "marque purement électrique", selon Daimler, en espérant profiter en Chine d'un marché prometteur pour les citadines compactes.