Dans le sillage de Geely (Polestar), Saic (MG Motor), Aiways et Dongfeng (Seres), les constructeurs chinois Great Wall et BYD préparent à leur tour leur offensive sur le marché automobile européen. Le second groupe, spécialisé historiquement dans la fabrication de batteries, présentera sa stratégie à l’occasion d’un évènement organisé aux Pays-Bas du 23 au 25 août. Il dévoilera ses modèles 100% électriques au grand public à l’occasion du Mondial de l’auto de Paris (18 au 23 octobre 2022). Concernant la distribution de ses voitures, BYD a déjà fourni quelques indications sur le schéma qu’il souhaite adopter. A l’image de MG Motor, ce dernier entend s’appuyer sur des groupes de distribution déjà établis pour en assurer la commercialisation. Il vient ainsi de nommer plusieurs opérateurs en Europe : Hedin Mobility Group (Suède), Louwman (Pays-Bas) et Christiansen (Danemark). Le site web pour le marché danois sera opérationnel fin août et le premier point de vente ouvrira ses portes à Copenhague à l’automne. « La collaboration avec des partenaires en local est fondamentale dans la stratégie de BYD, qui consiste à délivrer un haut niveau de services aux clients ainsi qu’une connaissance approfondie dans les produits », souligne le constructeur.



Des premières livraisons en Norvège en 2021

BYD a concentré ses premiers développements dans les pays européens où la part de marché des voitures électriques est la plus élevée. Le constructeur chinois s’est d’ailleurs quelque peu familiarisé avec les spécificités du marché automobile continental puisqu’il a commencé à commercialiser ses premiers modèles en Norvège en août 2021, en s’appuyant sur le distributeur RSA. L'an passé, selon les données du cabinet Jato, il a commercialisé 1 068 unités de son SUV 100% électrique Tang dans le pays. Le groupe est surtout présent dans le Vieux Continent avec ses bus électriques. Il avait notamment ouvert en 2018 un site de production en France (Oise) avant d’annoncer la fermeture de celui-ci en fin d’année dernière.



Des croissances à trois chiffres sur les derniers mois

Dans le cadre de son expansion mondiale, BYD vient également de nommer un premier distributeur en Israël et a annoncé en juillet son arrivée sur le marché des voitures particulières au Japon. Sur le premier semestre 2022, le constructeur chinois a commercialisé un total de 640 000 voitures électrifiées dans le monde. En juin, il a écoulé 133 762 unités (+168,8%), dont 69 544 autos 100% électriques et 64 218 hybrides rechargeables.