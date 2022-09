Un mois après l’annonce de l’arrivée du constructeur automobile chinois Great Wall Motors (avec les marques Ora et Wey), par l’intermédiaire de l’importateur suisse Emil Frey, sa filiale Svolt Energy Technology a présenté un projet d’usine spécialisée dans la fabrication de cellules de batteries pour le marché européen. La société va exploiter un ancien site industriel consacré à la fabrication d’éoliennes basé à Lauchhammer, dans le Land du Brandebourg. Des travaux de reconstruction, de modernisation et d'extension du site actuel seront nécessaires, tandis que la société prévoit de démarrer la production en 2025. Il s’agira de la deuxième implantation en Europe pour Svolt. L’entreprise avait en effet annoncé fin 2020 qu’elle allait installer des unités de production et d’assemblage dans les villes d'Überherrn et d’Heusweiler, dans le Land de la Sarre. En Allemagne, elle dispose également de bureaux à Francfort-sur-le-Main.



« Ce site de production supplémentaire en Allemagne constitue une étape importante pour la poursuite de l'expansion de Svolt en Europe, mais aussi dans le monde, commente Hongxin Yang, P-DG de Svolt Energy Technology. Tant en Europe que dans la région Asie-Pacifique, nous constatons une forte augmentation de la demande de systèmes de batteries. Le virage vers l'électromobilité et les décisions gouvernementales stimulent la demande de véhicules électriques. Nous répondons à cette dynamique de marché par une expansion régulière en construisant des capacités locales supplémentaires. » En Allemagne, le Land du Brandebourg est en passe de devenir l’un des principaux pôles d'innovation dédiés à l'électromobilité. Ainsi, le géant allemand BASF, avec qui Svolt a conclu un partenariat fin 2021, a annoncé récemment qu’il allait construire une usine de recyclage de batteries des véhicules électriques dans cette région. Pour rappel, l’américain Tesla y a également implanté sa gigafactory.

Stellantis s'approvisionnera en batteries lithium-ion auprès de Svolt

La filiale de Great Wall Motors, qui se revendique parmi les dix premiers fabricants mondiaux de batteries pour véhicules, avait conclu en 2021 deux levées de fonds de 3,5 milliards de yuans (environ 450 millions d'euros) et 10,28 milliards de yuans (environ 1,33 milliard d'euros) afin d'accélérer la recherche et le développement de nouvelles technologies, ainsi que la construction de nouvelles installations en Chine et en Europe. Des usines de batteries sont également en cours d'établissement dans le monde entier (Inde, Amérique du Sud, zone ASEAN…).



En Europe, la société chinoise a conclu en juillet 2021 un partenariat avec Stellantis. À partir de 2025, elle fournira des batteries lithium-ion pour les nouvelles voitures électriques des marques du constructeur automobile.